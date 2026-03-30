19歳MF佐藤龍之介がロンドンで練習初合流! 病み上がりも初日から奮闘「このチャンスをどんな形でも次につなげたい」
将来性豊かな19歳にとって、この苦い経験も必ず大きな糧になるはずだ。日本代表MF佐藤龍之介(FC東京)はスコットランドでの集合直前に体調不良を訴え、これまで全体から離れて調整を続けていたが、29日に行われたロンドンでの初練習から待望の合流。一部選手が参加したミニゲームでもキレのある動きを見せ、久々の練習に「めちゃくちゃ楽しかった」と笑顔を見せた。
冷雨が降りしきるロンドンで行われた31日のイングランド戦に向けての初練習。いち早くピッチに姿を見せた佐藤は真っ先にボールのもとへと向かうと、軽やかな足取りでリフティングを始め、充実の表情でキックの感触を確かめていた。
「練習でも代表の選手として過ごせる日々は特別。普段よりも得られるものがものすごく多いので今日の練習も大事にしたいと思っていたし、当たり前じゃないということも感じられました」(佐藤)
24日の始動後はスコットランド戦に向けた全体練習に参加せず、体調が回復した後も「チームと別で少し動けた」という程度の調整が続いた。しかし、過ぎた日々を悔いてばかりもいられない。「自分自身も切り替えてできることをやろうというふうに考えていた」という言葉どおり、合流初日から一つ一つのメニューに向き合った。
スコットランド戦で出場時間の短かった選手が参加したミニゲームでは、冒頭からMF鎌田大地のロングフィードに反応し、力強いボレーシュートでゴールを撃ち抜いた。現在のコンディションは「1週間くらい動けていなかったのでまだまだベストには程遠い」というものの、練習のスピード感には難なく適応している様子だった。
また全体終了後には名波浩コーチと「プラスアルファ」の個人メニューにも取り組んだ。そこでは他の選手のシュート練習を受け終えたGK早川友基(鹿島)とGK大迫敬介(広島)の2人も居残りで協力。泥だらけになりながら佐藤のシュートを受け続け、「まだ試合が残っているという幸せな状況なので、自分はできる限りのことを準備したい」という19歳の奮闘を支えていた。
28日のスコットランド戦ではベンチ入り登録こそされなかったが、ハムデン・パークのベンチで控え選手とともに試合を観戦した。「前半からかなり良い試合をしていたし、自分がそこで早くプレーしたい思いも強くなった。もっともっとやらないとあのピッチには立てないなというふうに思った」。1-0で勝利した選手たちの戦いぶりには大きな刺激を受けた。
そのピッチの上には同じロサンゼルス五輪世代のFW後藤啓介、FW塩貝健人も立っていた。A代表デビューは佐藤のほうが早かったが、後藤は欧州組も交えたチームでの初先発を飾り、塩貝は初アシストを記録。佐藤は「非常に能力のある2人で、あのくらいはやってくれると思っていた。自分もそういった活躍をしたいと思った」と切磋琢磨を誓った。
少しばかり遠回りとはなったが、ようやくW杯サバイバルの再スタートだ。「W杯に選ばれるためにはもう一つ、二つ、Jリーグ百年構想リーグで圧倒的な数字とプレーを見せないと(選出は)ないと思っているけど、こうしたチャンスを頂けたことは自分にとってポジティブ。このチャンスをどんな形でも次につなげたい」。その覚悟はイングランド戦での出場を本気で目指すことで表現するつもりだ。
「チームとして大事な一戦だけど、個人としてはより自分に矢印を向けて、もしプレーできる機会があれば全て自分の持っている力を出していきたいです」
聖地ウェンブリー・スタジアムでのイングランド戦。サッカー選手であれば誰もが憧れる舞台に立つチャンスが目の前に広がっている。プレースタイルの近いMFフィル・フォーデン(マンチェスター・C)だけでなく、絶対的エースのFWハリー・ケインも「サッカー選手として好き」という19歳らしい素顔も見せる佐藤。しかし、ピッチで戦うからには気持ちで負けるつもりはない。
「今までにない経験ですし、普段テレビで見ているような選手たちとピッチに立つかは分からないけど、対戦できることに対して自分自身も勝負をしたい。ただ見るだけではなくて、勝ちにこだわって戦いたいです」。スコットランド戦からイングランド戦まではわずか4日間。その全てが必ず19歳の血肉となる。
(取材・文 竹内達也)
冷雨が降りしきるロンドンで行われた31日のイングランド戦に向けての初練習。いち早くピッチに姿を見せた佐藤は真っ先にボールのもとへと向かうと、軽やかな足取りでリフティングを始め、充実の表情でキックの感触を確かめていた。
24日の始動後はスコットランド戦に向けた全体練習に参加せず、体調が回復した後も「チームと別で少し動けた」という程度の調整が続いた。しかし、過ぎた日々を悔いてばかりもいられない。「自分自身も切り替えてできることをやろうというふうに考えていた」という言葉どおり、合流初日から一つ一つのメニューに向き合った。
スコットランド戦で出場時間の短かった選手が参加したミニゲームでは、冒頭からMF鎌田大地のロングフィードに反応し、力強いボレーシュートでゴールを撃ち抜いた。現在のコンディションは「1週間くらい動けていなかったのでまだまだベストには程遠い」というものの、練習のスピード感には難なく適応している様子だった。
また全体終了後には名波浩コーチと「プラスアルファ」の個人メニューにも取り組んだ。そこでは他の選手のシュート練習を受け終えたGK早川友基(鹿島)とGK大迫敬介(広島)の2人も居残りで協力。泥だらけになりながら佐藤のシュートを受け続け、「まだ試合が残っているという幸せな状況なので、自分はできる限りのことを準備したい」という19歳の奮闘を支えていた。
28日のスコットランド戦ではベンチ入り登録こそされなかったが、ハムデン・パークのベンチで控え選手とともに試合を観戦した。「前半からかなり良い試合をしていたし、自分がそこで早くプレーしたい思いも強くなった。もっともっとやらないとあのピッチには立てないなというふうに思った」。1-0で勝利した選手たちの戦いぶりには大きな刺激を受けた。
そのピッチの上には同じロサンゼルス五輪世代のFW後藤啓介、FW塩貝健人も立っていた。A代表デビューは佐藤のほうが早かったが、後藤は欧州組も交えたチームでの初先発を飾り、塩貝は初アシストを記録。佐藤は「非常に能力のある2人で、あのくらいはやってくれると思っていた。自分もそういった活躍をしたいと思った」と切磋琢磨を誓った。
少しばかり遠回りとはなったが、ようやくW杯サバイバルの再スタートだ。「W杯に選ばれるためにはもう一つ、二つ、Jリーグ百年構想リーグで圧倒的な数字とプレーを見せないと(選出は)ないと思っているけど、こうしたチャンスを頂けたことは自分にとってポジティブ。このチャンスをどんな形でも次につなげたい」。その覚悟はイングランド戦での出場を本気で目指すことで表現するつもりだ。
「チームとして大事な一戦だけど、個人としてはより自分に矢印を向けて、もしプレーできる機会があれば全て自分の持っている力を出していきたいです」
聖地ウェンブリー・スタジアムでのイングランド戦。サッカー選手であれば誰もが憧れる舞台に立つチャンスが目の前に広がっている。プレースタイルの近いMFフィル・フォーデン(マンチェスター・C)だけでなく、絶対的エースのFWハリー・ケインも「サッカー選手として好き」という19歳らしい素顔も見せる佐藤。しかし、ピッチで戦うからには気持ちで負けるつもりはない。
「今までにない経験ですし、普段テレビで見ているような選手たちとピッチに立つかは分からないけど、対戦できることに対して自分自身も勝負をしたい。ただ見るだけではなくて、勝ちにこだわって戦いたいです」。スコットランド戦からイングランド戦まではわずか4日間。その全てが必ず19歳の血肉となる。
(取材・文 竹内達也)