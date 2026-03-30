開催：2026.3.30

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 3 - 8 [レンジャーズ]

MLBの試合が30日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとレンジャーズが対戦した。

フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。

3回表、1番 ブランドン・ニモ 初球を打ってセンターへのツーランホームランでレンジャーズ得点 PHI 0-2 TEX

4回表、5番 アンドルー・マカチェン 6球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 PHI 0-5 TEX

6回表、6番 カイル・ヒガシオカ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 PHI 0-6 TEX

6回裏、4番 アレク・ボーム カウント0-1から押し出しの死球でフィリーズ得点 PHI 1-6 TEX、5番 アドリア・ガルシア 9球目を打ってレフトへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 2-6 TEX

7回表、9番 エセケル・デュラン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 PHI 2-7 TEX、3番 コリー・シーガー 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでレンジャーズ得点 PHI 2-8 TEX

8回裏、6番 ブライソン・ストット 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 3-8 TEX

試合は3対8でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのマッケンジー・ゴアで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はフィリーズのヘスス・ルサルドで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 05:28:09 更新