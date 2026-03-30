開催：2026.3.30

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 3 [ロッキーズ]

MLBの試合が30日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとロッキーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するロッキーズの先発投手はホセ・キンタナで試合は開始した。

1回表、6番 ジョーダン・ベック 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 MIA 0-3 COL

1回裏、4番 オット・ロペス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 1-3 COL

2回裏、1番 オースティン・スレーター 3球目を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 2-3 COL

9回裏、1番 オーウェン・ケイシー 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 4-3 COL

試合は4対3でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのマイケル・ピーターセンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロッキーズのビクター・ボドニクで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 05:30:26 更新