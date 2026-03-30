開催：2026.3.30

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 3 - 2 [Rソックス]

MLBの試合が30日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとRソックスが対戦した。

レッズの先発投手はレット・ラウダー、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。

4回表、5番 ウィルヤー・アブレイユ 9球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでRソックス得点 CIN 0-2 BOS

6回裏、5番 ユジニオ・スアレス 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 3-2 BOS

試合は3対2でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのブロック・バークで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はRソックスのグレゴリー・ワイザートで、ここまで0勝1敗0S。レッズのパガンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.000となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 05:32:11 更新