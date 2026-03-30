水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組「ZIP!」（毎週月〜金 朝5:50〜9:00 ※一部地域を除く）が、3月30日（月）の放送からリニューアル！

新出演者＆新コーナー＆新ロゴ＆新セットとパワーアップして、「見たいが見つかる、楽しい朝」というコンセプトのもと、素敵な朝をみなさまにお届けする。

この度、番組の新ポスタービジュアルを解禁！水卜アナウンサーとレギュラーの曜日パーソナリティーが青空に大きくジャンプし、その軽やかに宙を舞う姿と晴れやかな表情によって、新たに生まれ変わる「ZIP!」のフレッシュさと明るい雰囲気を表している。また、「HOP! STEP! 新ZIP!」というコピーには、これまでつないできたものを大切にしながら、新たな一歩を踏み出すという思いが込められている。

新しい番組テーマソングも決定！新テーマソングを担当するのは、4人組ボーカルグループGRe4N BOYZ。「愛唄」や「キセキ」など数々の名曲を生み出してきたGRe4N BOYZが、「ZIP!」のために朝にぴったりで爽やかな楽曲を書き下ろした。楽曲の詳細は、本日の「ZIP!」放送内で解禁！

「見たいが見つかる、楽しい朝」というコンセプトのもとリニューアルした「ZIP!」。最新情報は、随時「ZIP!」公式SNSでも公開。

■番組情報

日本テレビ系 毎週月曜〜金曜 あさ5:50〜9:00放送 ※一部地域を除く

＜総合司会＞

水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

＜パーソナリティー＞

月：瀬戸朝香 火：岡部大 水：戸塚純貴（26年4〜6月） 木：山下健二郎 金：阿部亮平

＜解説の先生＞

月：後藤達也（経済ジャーナリスト） 火：齋藤孝（明治大学教授）

＜スポーツ担当＞

月〜水：山本紘之（日本テレビアナウンサー） 木・金：梅澤廉（日本テレビアナウンサー）

＜ニュース担当＞

月〜水：北脇太基（日本テレビアナウンサー） 木・金：石川みなみ（日本テレビアナウンサー）

＜エンタメ担当＞

月〜水：市來玲奈（日本テレビアナウンサー） 木・金：杉原凜（日本テレビアナウンサー）

＜フィールドキャスター担当＞

月・火：並木雲楓（日本テレビアナウンサー） 水〜金：渡邉結衣（日本テレビアナウンサー）

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/zip/

番組公式X： @zip_tv

番組公式Instagram：@ntvzip