今季はレッドブルのリザーブドライバー

自動車レースのF1は27〜29日に、三重県の鈴鹿サーキットで今季第3戦の日本グランプリが行われた。角田裕毅は今季、レッドブルのリザーブドライバーとなり、ピットなどでレースを見守る姿にも注目が集まっている。28日はファンからの質問に回答。ユニークな答えに海外ファンの間で笑撃が広がった。

レッドブルの公式Xは28日に、「ユウキの家族」として角田が登場した動画を投稿。ファンから「もし君とマックス（フェルスタッペン）、ピエール（ガスリー）、オスカー（ピアストリ）が家族なら……誰が母親、父親、子供、ペットになる？」と問われた角田は、次のように答えた。

「ピエール、マックス、オスカー、僕だな。オスカーは父親だね。僕が母親になるよ。なんでも言いたいことがいえるからね。彼らは僕に従わなきゃいけない、でしょ？ ペットはピエール。マックスは子供だ。これは完璧だね」

角田の回答には海外ファンも反応。Xには「オスカーと結婚するのか？？？？」「典型的なアジア人の母親だ」「実際のレースより面白い」「ピエールがペットだと……」「『ペットはピエール』と言った後の笑顔が笑える」などの声が寄せられていた。

2021年に当時のアルファタウリでF1デビューした角田は、昨季途中に親チームのレッドブルに昇格したもののドライバーズランキング17位に終わり、今季はレギュラーシートを失った。日本GPではレッドブルのピットでレースを見守り、マシン開発の手助けなどをしている。



（THE ANSWER編集部）