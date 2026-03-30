アップルが複数の新製品に有機ELディスプレイを搭載するためにサプライチェーンを再編しているようです。

↑有機ELディスプレイのサプライチェーンを再編中（画像提供／Tianyi Ma／Unsplash）。

台湾のDigiTimes紙によれば、アップルは有機ELディスプレイの調達において、BOEなどの中国サプライヤーから分散する取り組みを加速させているとのこと。これにより、BOEの工場の稼働率が大幅に減少しているようです。

アップルは中国サプライヤーの代わりに、サムスン・ディスプレイやLGディスプレイへの依存度を高めています。今後は「iPhone 18 Pro」「折りたたみiPhone」「MacBook Pro」「iPad mini」などに、これらの企業から調達した有機ELディスプレイが搭載される予定です。

アップルはサプライチェーンのリスクを軽減するために、数年前からその再編を進めています。同社はすでに最終組み立ての拠点をインドやベトナムなどへ分散させています。

今後も次々と登場するであろう、有機ELディスプレイを搭載したアップル製品。その美しい黒の表現や鮮やかな色彩が楽しみです。

Source: DigiTimes

Via MacRumors

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