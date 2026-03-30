◆センバツ第１０日 ▽準決勝 専大松戸―大阪桐蔭（２９日・甲子園）

智弁学園（奈良）が中京大中京（愛知）との強豪対決を制し、初優勝した１６年以来の決勝進出を決めた。プロ注目のエース・杉本真滉投手（３年）が１失点（自責０）で完投勝利。今大会４勝目を挙げ、主役の名に恥じない投球で頂点まであと１勝に迫った。大阪桐蔭は専大松戸（千葉）との接戦を制し、４年ぶりの決勝進出。春夏通じて初の３試合連続１点差勝利と勝負強さが光った。３０日は休養日。奈良対大阪の決勝は春夏通じて初で、３１日午後０時半にプレーボールとなる。

大阪桐蔭が目標に掲げた春夏１０度目の日本一に王手をかけた。前回優勝した２０２２年以来、４年ぶりの決勝進出で、史上８校目となるセンバツ４０勝（１０敗）も達成。２回戦から３試合連続の１点差勝利に西谷浩一監督（５６）は「１点差で苦しいばかりで、なぜ痩せないんだろうと思います」と大きな体をゆすり冗談を飛ばした。

接戦は強い。４回に黒川虎雅（たいが）主将が右前へ大会初安打。指揮官らから「無安打なので」と愛のいじりを受けていた主将の一打でベンチは盛り上がる。チーム事情でここまで三塁起用だったが本職の二塁でも好守連発。同点の８回も仕事をこなした。二塁打を放った藤田大翔（ひろと）をきっちりと犠打で三塁に進め、岡安凌玖（りく）の二ゴロで決勝点。「守備でリズムを作れて、。いい攻撃につながった」と主将の顔に笑みが広がった。

投げてはエース・吉岡貫介が７回１失点と粘投し、１９２センチの２年生左腕・川本晴大にスイッチ。川本は８回に同点にされるが先輩からの「俺らが次に点を取るから安心して投げろ」の言葉にギアチェンジ。最速１４９キロの直球と荒れ球で最後を締めた。

初戦で１４Ｋ、３安打完封で甲子園デビューした怪腕は、今大会３勝をマーク。大阪桐蔭で大会３勝は１８年春の根尾昂、同年夏の柿木蓮が達成して以来で、２年生投手は初だ。「吉岡さんからブルペンでも『ピンチの場面を考えて投げろ』と言われて参考にしています」と川本。先輩から後輩へ受け継がれてきたエースの心構え。春夏で過去９度の決勝では全勝。チーム一丸で頂点を狙う。（高柳 義人）

☆大阪桐蔭・中村勇斗（西武・中村剛也の長男が８番・三塁で初スタメンで３打数１安打、１失策）「昨日（の練習は）いい状態で打てたのでそのイメージで打席に入れた」

▼チーム初の３試合連続１点差勝利 大阪桐蔭が前回優勝した２２年以来、４年ぶり５度目の決勝進出。

２回戦○６―５三重（延長１０回）、準々決勝○４―３英明に続き、３試合連続１点差勝利。１大会３度の１点差勝ちは、１４年夏の２度（１回戦・開星、決勝・三重）を抜き、チーム初。３試合連続勝利も初めてだ。

春に３試合連続１点差勝ちで決勝進出は、０４年済美（決勝も１点差○で優勝）以来、９校目。７５年高知、８２年ＰＬ学園、済美の３校が優勝に結び付けている。

大阪桐蔭は過去、決勝（春４度、夏５度）で９戦全勝。この春もその強さを見せられるか。

▼甲子園通算１００試合目 大阪桐蔭が準決勝に勝ち、センバツ４０勝目（１０敗、夏４２勝８敗で、甲子園通算８２勝１８敗）。春４０勝以上は８校目、春夏ともに４０勝以上は、中京大中京（春６１勝、夏７９勝）、龍谷大平安（４３、６１）、ＰＬ学園（４８、４８）、県岐阜商（４８、４３）に次ぎ、５校目。

また、この試合が甲子園通算１００試合目。１００試合以上は１７校目、平成以降に初出場の学校では、大阪桐蔭が初めてだ。

▼奈良対大阪の決勝対決は初 決勝進出は智弁学園と大阪桐蔭。奈良県勢と大阪勢の決勝顔合わせは、春夏通じて初。奈良対大阪の甲子園対戦成績は、４勝４敗（春は奈良の２勝１敗、夏は２勝３敗）。智弁学園は大阪勢に○○。大阪桐蔭は奈良県勢に○●。両校の対戦は、２１年春１回戦以来、２度目。前回は８―６で、智弁学園に軍配が上がったが、今回はどうか。