◆センバツ第１０日 ▽準決勝 智弁学園２―１中京大中京（２９日・甲子園）

智弁学園（奈良）が中京大中京（愛知）との強豪対決を制し、初優勝した１６年以来の決勝進出を決めた。大阪桐蔭は専大松戸（千葉）との接戦を制し、４年ぶりの決勝進出。３０日は休養日。奈良対大阪の決勝は春夏通じて初で、３１日午後０時半にプレーボールとなる。

迷いのないスイングが決勝点につながった。同点の８回１死二塁。智弁学園の２年生４番・逢坂悠誠の鋭いゴロが一塁線を破った。「とにかく振ろうと。勝利につながる打撃ができてうれしい」。ヘッドスライディングで二塁に到達すると両手を広げ、天に向かって雄たけびを上げた。

野球を始めたきっかけは父・優友（ゆうすけ）さん（４２）の存在だ。智弁学園の三塁手として０１年に春夏甲子園出場。計４試合で１３打数７安打５打点と活躍した。逢坂は当時の映像を何度も見て、聖地への思いを強くしてきた。目標だった“父超え”は「していると思います」ときっぱり。スタンドで見守った優友さんも「もう超えていますよ」と認めた。

２回戦から３戦続けての逆転勝ち。終盤の強さを聞かれた準決勝のヒーローは「他チームに比べたら気持ちが強い。いっぱい怒られながらやってきたんで」とサラリ。大阪桐蔭との大一番でも、勝負強さを見せつける。（吉村 達）