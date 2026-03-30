◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

第５６回高松宮記念・Ｇ１は２９日、中京競馬場の芝１２００メートルで争われ、１番人気のサトノレーヴ（ルメール）が最後の直線で抜け出すと２馬身差で快勝した。コースレコードに０秒１迫る１分６秒３のレースレコードで、同じ堀宣行調教師（５８）＝美浦＝が管理した１０、１１年の覇者キンシャサノキセキに続く史上２頭目の連覇を飾った。

今年の高松宮記念は、連覇を達成したサトノレーヴの強さだけが際立ったレースだった。

まず、短距離戦では勝敗を左右すると言っても過言ではないスタートを五分に出たのは大きかった。道中は中団馬群でリズム良く運べていたし、前半６００メートルが３２秒５と戦前の予想通り速い流れとなったが、ルメール騎手も想定していたのだろう。全く慌てるそぶりはなかった。勝負どころでスーッと楽に進出すると、直線は余裕を持って追い出していた。

とにかく、この馬はセンスがいい。短距離馬にありがちなスピード一辺倒のタイプではないし、レースで夢中になりすぎるところがないから、最後にしっかり脚を使うことができる。そういうところは、私が騎手時代に騎乗したサクラバクシンオーの血（母の父）が流れているなと感じるところだ。

ペースも馬場状態も違うとはいえ、昨年（３／４馬身）より着差を広げ、走破時計（１分７秒９）も大幅に短縮と、年齢を重ねても全く衰えていなかった。今年もこの馬がこの路線を引っ張る存在となるだろう。

レッドモンレーヴは仕上がりがよく映ったし、酒井騎手と手が合う印象を受けた。この１、２着馬が７歳で、９歳のウインカーネリアンが３着。まだ世代交代が進んでいないことが明らかになった結果でもあった。（スポーツ報知評論家）