▼4着パンジャタワー（松山）無理せず、いいポジションで脚をためられた。直線で一瞬、来られそうだったけど、最後で脚が上がってしまった。

▼5着レイピア（丸山）スタートをしっかり決めて、ウイン（3着馬）の後ろで我慢して運べました。直線もしっかり伸びて頑張ってくれている。

▼7着ダノンマッキンリー（高杉）スタートして行きっぷりが良かったらリズム良くと思っていたけど、前でごちゃついて無駄にファイトしてしまった。最後に来ている分、もったいなかったです。

▼8着エーティーマクフィ（富田）3コーナーのロスが痛かったです。あそこでトモを落として消耗してしまった。最後、盛り返していたのでスムーズならと思える内容でした。

▼9着ママコチャ（川田）隣の馬がかなりゲートでうるさくて、それを嫌がり、それでレース前に終わってしまいましたね。

▼10着ペアポルックス（岩田康）3コーナーまでは良かったけど、3コーナーから下手に乗りました。

▼11着ビッグシーザー（西村淳）いいスタートだったけどスタートしてからの不利で全部が終わりました。

▼12着ヨシノイースター（田辺）スタートが良く、いつも通りのところで運べました。G1となると流れが落ち着かないので、最後は脚が上がってしまった。

▼13着ピューロマジック（北村友）こういうプランで競馬をしようと思っていました。最後の反応をつくろうとしましたけど、できなかったです。

▼14着ヤマニンアルリフラ（団野）具合も枠も良く、いいイメージで競馬に臨めたけど、スタートがうまくいかず。道中も2回ぐらい挟まれて、かわいそうな競馬でした。

▼15着インビンシブルパパ（佐々木）かなりブリンカーが利いています。思ったより行きっぷりが良かった。メリットもデメリットもあるので、今後ブリンカーは相談してだと思います。

▼16着ララマセラシオン（丸田）千二のペースに対応できなかった。こういうペースは走っていないので慣れが必要。

▼17着ジューンブレア（武豊）ポジションは狙った通りでしたが、息遣いが本当でなかった。最後も、らしくなったです。

▼18着フィオライア（太宰）いつもよりテンションが高かった。ポジションはあれぐらいかなと思っていました。