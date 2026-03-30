■MLB カブスーナショナルズ（日本時間30日、リグリーフィールド）

カブスの今永昇太（32）が本拠地でのナショナルズ戦で今季初登板、6回0/3、82球を投げて、被安打6（1本塁打）、奪三振7、四死球2、失点4（自責点4）。1回にスリーランホームランを浴びたが、その後は走者を許すも粘りのピッチングでゲームを作った。

今永はオープン戦で5試合に登板、4試合連続失点、3試合連続被弾など防御率は4.50。「土俵際で踏ん張る登板を増やしていかなければいけない」と話していた。昨季は東京シリーズで開幕投手を務めたが、今季は3戦目となった。

本拠地ファンの大歓声に後押しされて、マウンドに上がった今永、相手は昨季、66勝99敗でナ・リーグ東地区最下位のナショナルズ、通算成績も2戦2勝と相性の良い相手。

1回、1番・J.ウッド（23）をフルカウントからスプリットで空振り三振、2番・A.チャパーロ（26）もスプリットで2者連続三振と簡単に2死を奪った。3番・B.ハウス（22）にスプリットをセンター前に運ばれると、4番・D.ライル（23）にはストレートをレフト前ヒット、2死から連打を浴びると5番・J.ウィーマー（27）にはカウント2ー1から低め、ボール球のシンカーを上手く拾われてレフトスタンドへ先制のスリーランを浴びた。

2回を無失点に抑えた今永は3回には先頭の2番・チャパーロをスプリットで空振り三振、2死から4番・ライルをスライダーで空振り三振とリズムをつかみ始めた。

4回には先頭打者にスリーベースを許し、無死三塁のピンチも三振と内野フライ2つで無失点に抑えた。するとその裏、先頭の新加入の2番・A.ブレイグマン（32）が移籍後初アーチ、続く3番・I.ハップ（31）が2号と2者連続アーチで2対3と1点差に詰め寄った。

今永は4回、1死から四球と暴投でスコアリングポジションに走者を許したが、2番・チャパーロをセンターフライ、3番・ハウスをサードゴロと追加点を許さなかった。

5回もスコアリングに走者を置いたが粘りを見せた今永、6回のマウンドにも上がったが、先頭打者に四球を許したところで降板。そのあとを受けたP.メイトン（33）が2四死球で1死満塁のピンチを招くと、犠牲フライを打たれて今永が許した走者が生還し、2対4とリードを広げられた。今永は6回0/3、82球を投げて、被安打6（1本塁打）、奪三振7、四死球2、失点4（自責点4）となった。

