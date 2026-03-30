９冠を達成した人のみが手にすることができるゴールドカードを持つ山口さん＝２７日、横浜商業高校

ビジネススキルの育成を目的とした全国商業高等学校協会主催の検定（全商検定）で、横浜市立横浜商業高校３年の山口大介さん（１８）が全９種目の１級を取得した。商業高校界で「９冠」と呼ばれる快挙の達成は、１４０年の歴史を誇る同校で前例がない出来事という。今春大学に進学する山口さんは、夢の公認会計士に向け、在学中の試験合格を次の目標に掲げる。

山口さんは幼少期からそろばんに親しみ、勉強が大好きだったという。高校在学中の成績は、１年時の芸術で一度だけ「４」となった以外は全て「５」。３年時の６月には、日商簿記検定１級と英検準１級も取得している。

全商検定は（１）簿記実務（２）情報処理（ビジネス部門）（３）同（プログラミング部門）（４）財務諸表分析・財務会計・管理会計（５）商業経済（６）文書実務（７）英語（８）ビジネス計算実務（珠算部門）（９）同（電卓部門）−の９種目がある。試験の実施回数は種目ごとに異なり、年１回か２回のどちらかになる。

山口さんは１年時の秋に電卓で１級を取得したのを皮切りに、２年時までに６冠を獲得した。最後に残されたプログラミングの試験を今年１月に突破し、入学直後からの目標だった９冠に到達した。

プログラミングはそれまで全く手付かずの分野で、基礎知識もない状態からの挑戦だったが、「暗記より理解」を大切にした学習が功を奏したという。「日々計画的に勉強してきたことが結果につながった」と山口さんは胸を張った。