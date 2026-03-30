◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）

若さが出たというのかな。浦田の何げないプレーが終盤の攻防、心理戦に影響を与えちゃったね。２死二、三塁で飛んだ一、二塁間のゴロ。捕っていても一塁アウトにできたかきわどいタイミングやったし、勝負をかけた上で捕れなかったんやから、捕ってほしかったけど仕方ない。

ただ、問題はその後や。「あ〜やっちゃった」っていうような“間”を作っちゃったでしょ。すぐに球を拾いにいかなかった。それで二塁走者までかえってきちゃった。この１点が結果的には阪神に心のゆとりを与えたのよ。その裏２点差の２死一、二塁で代打・丸。１点ＯＫだから外野は無理して前に出る必要はない。バッテリーもそう。まだ単打ならＯＫの状況になるしね。制球に苦しんでいたモレッタの心にも余裕が残っていたと思うよ。これが１点差やったらどうやろ。もう四球は出せんと甘い球がきたかもしれん。すべて「たら、れば」よ。でも、競っている終盤の１点は重いことを浦田は肝に銘じてほしいよね。

３連戦は負け越したけど悪いことばかりやなかった。序盤の４点差を粘ってはね返して一時は逆転したし、昨季との違いは阪神に見せられたんちゃうかな。未知数だった竹丸やハワードが結果を出して、上位打線もいいスタートを切ったよね。まずはＷＢＣに出た大勢とライデルの早い復帰を願うばかりやね。十分に戦っていけると思うよ。（スポーツ報知評論家・村田 真一）