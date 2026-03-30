今日30日の午後は、低気圧が近づく西日本で雨の範囲が広がるでしょう。その後もたびたび雨が降りますが、雨が降りだす前や雨上がりは花粉が飛びやすいです。しっかり対策をしてください。

30日 東京や仙台などで「極めて多い」

今日30日は、低気圧や前線が近づく九州では昼頃から次第に雨の範囲が広がり、雷雨や激しい雨の降る所があるでしょう。四国と中国地方も、夜は各地で雨が降りそうです。雨が降る前は花粉が飛びやすいため、対策をしてください。





近畿から関東、東北も所々で雨が降りますが、花粉飛散量は名古屋で「非常に多い」、東京や仙台は「極めて多い」となっています。関東はスギ花粉もヒノキ花粉も大量に飛び、東北はスギ花粉のピーク終盤です。

雨の前後は大量飛散

明日31日(火)は九州から東北の広い範囲で雨が降り、花粉の飛散が抑えられるでしょう。4月1日(水)から2日(木)にかけては太平洋側を中心に雨が降りますが、雨上がりは名古屋や仙台などで「極めて多い」ランクになりそうです。



4日(土)も低気圧の影響で西から雨の範囲が広がり、雨や風が強まる所もあるでしょう。雨の翌日以降は、雨の日に飛散しなかった分とその日に飛散する分が重なって、より多くの花粉が飛びやすくなります。マスクやメガネなどで、対策をしてください。

花粉の飛散ピーク時期

4月に入ると、東北でもスギ花粉の飛散がピークアウトするでしょう。一方、九州から関東では4月上旬までヒノキ花粉の飛散がピークとなりそうです。



スギ・ヒノキ花粉の飛散が終息に向かうのは4月中旬以降でしょう。その後も大型連休ごろまでは、花粉の飛ぶ所がある見込みです。風が強い日などは、飛散量が多くなることもあります。ピークを過ぎても、しばらくは対策を行いましょう。