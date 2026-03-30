「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）

終盤の“壁”に大きく阻まれた。巨人は４点のビハインドにも負けずに食らいつき、一時は追い越した。それでも届かなかった白星。八、九回に逆転を許す７失点と、大勢、マルティネス不在が響いた形での敗戦となった。

勝ち越した直後の八回だった。左腕の北浦が佐藤輝に左前打を許したところで継投に突入。船迫を投入するも流れをつかめない。１死二、三塁とつながれ、坂本に同点打を許した。なおも２死二、三塁とピンチは続き、代打・木浪の場面で、この回３人目の中川にスイッチ。だが、適時内野安打で２点を失った。

６−８の九回には石川が４失点。逃げ切りに失敗した形となり、試合後の阿部監督は「いるメンバーで頑張るしかありませんので。彼らが戻ってくるまで辛抱して、みんなで頑張っていきたい」と懸命に前を向いた。

ＷＢＣの影響で調整が遅れている大勢は３０日の状態に問題がなければ、３１日の中日戦から昇格する見込み。この日にライブＢＰを行った守護神・マルティネスも慎重に昇格時期を見極めていくことになりそうだ。今が踏ん張りどころだ。耐え抜いた先に、ブルペン陣の完成形がある。