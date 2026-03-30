「選抜高校野球・準決勝、智弁学園２−１中京大中京」（２９日、甲子園球場）

険しい道のりで、歩くことがあったとしても、諦めることなく夢を叶えて欲しい−。中京大中京（愛知）のエース安藤歩叶投手（３年）の名には、そんな願いが込められている。敗戦後、大勢の報道陣に囲まれた彼は、目を赤く腫らしながらも涙を流すことはなかった。まだ、道の途中にいるから。

準決勝の前夜、宿舎で高橋源一郎監督（４６）は選手を集めて尋ねた。「明日の先発は誰がいいと思う？」。ほぼ全員が「安藤」と答えたという。「うれしい気持ちと、やらなきゃいけないという自覚を感じました。自分も先発でいきたかった」。被安打３、失点０で５回を投げ終えると、再び監督から聞かれた。

「まだ行けるか？」

仲間からの厚い信頼を受けているからこそ、安藤も仲間を信じた。

「投げたい気持ちはありました。でも太田も調子がいいので、ここは託した方がいいと感じました。真っすぐが浮いてきたので、中途半端な投球では勝てないから」

マウンドを譲ってからは２番手の太田匠哉投手（３年）に声をかけ続けた。チームはミスを得点に結びつけられ六回に同点、そして八回に勝ち越された。課題は明白になった。

「僕は球数が８０を超えるとスライダーが抜けてしまう。もっとタフになって『自分が投げます』というくらいにならないといけなかったです」

まだ道は続いている。夏に、夢が叶う日まで。

◆安藤歩叶（あんどう・あると）２００８年５月１５日生まれ、１７歳。岐阜県瑞穂市出身。１８０センチ、７８キロ。右投げ右打ち、投手。兄の影響で野球を始め、揖斐本巣ボーイズでは投手兼外野手。中京大中京では昨年の秋季大会から背番号１を付ける。球種はスライダーとスプリット、カーブ。好きは選手はヤクルトの山田哲人内野手。