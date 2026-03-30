「ファーム・西地区、阪神１−１広島」（２９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

ＳＧＬに詰めかけた虎党が本塁打を確信するような一撃だった。三回２死三塁。先発右腕・河野の変化球を強振した阪神・西純矢外野手はバットを空へ掲げ、ゆっくりと走り出す。しかし大飛球は無情にも左翼フェンスに直撃。塁上では痛恨の表情を浮かべ、天を仰いだ。スタメン１０試合連続安打となる適時二塁打で先制点をもたらしたものの、試合後の西純に笑顔はなかった。

「あと少しでホームランじゃないよ。まだまだ振り込みが足らないからホームランにならへんねん。ホームランと勘違いしているようじゃどうしようもない」。試合後の平田２軍監督はおかんむりの様子だったが、厳しさは期待の裏返しだ。

野手に転向した今季はここまで４０打数１３安打、打率・３２５、６打点と結果を残し続けている。１５日のファーム・広島戦（由宇）からスタメン全試合４番起用されていることが何よりの証明だ。「当たり前の話よ。やるべきことをやらないと試合に出られなくなる」と指揮官。最後まで褒めることなく、若虎の成長を願った。