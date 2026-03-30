◇セ・リーグ ヤクルト5−3DeNA（2026年3月29日 横浜）

声が出ない分、喜びは全身で表現した。開幕3連勝を決めたヤクルト・池山監督は、つぶれた声で「勝つっていうのは気持ちいいね」と頬を緩めた。

狙い通りに打線が機能した。出塁率も高く、長打も期待できるサンタナを開幕から2番起用。下位から始まる攻撃でのポイントゲッターの狙いが的中した。5得点した8回は0―2の無死満塁から、右中間へ逆転の3点二塁打。指揮官は代走を送って戻ってくる助っ人を、ベンチから飛び出して最前列で待ち、脱帽して深々とお辞儀をした。「みんなで粘りながら逆転できて最高な気分」とサンタナ。新監督の最敬礼には「うれしかった。凄い盛り上げてくれる方。監督がそこまでしてくれることが、勝ちへの貪欲さを表している」と好調なチームの雰囲気の良さの秘密を明かした。

新人監督の開幕3連勝は、池山監督も指導も受けた99年若松監督以来球団27年ぶり。前年最下位の開幕3連勝もセ・リーグでは08年のヤクルト以来18年ぶりとなった。

12球団最年長の60歳の指揮官はこの日は声が出ないほど、開幕からベンチで声を張り上げてきた。「良い意味で仕切り直し。まず私の声を治したい」。本拠地開幕となるあす31日は、ともに3連勝の広島との首位対決だ。（小野寺 大）