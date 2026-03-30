「ZIP！」曜日パーソナリティーが青空を舞う新ポスタービジュアル解禁 新テーマソングはGRe4N BOYZ
【モデルプレス＝2026/03/30】水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（毎週月〜金あさ5時50分〜9時／※一部地域を除く）より、新ポスタービジュアルと新テーマソングが発表された。
【写真】Snow Man阿部亮平、色気漂う姿
3月30日の放送からリニューアルとなり、新出演者・新コーナー・新ロゴ・新セットとパワーアップして、「見たいが見つかる、楽しい朝」というコンセプトのもと、素敵な朝を視聴者に届ける。
今回、番組の新ポスタービジュアルが解禁。水卜アナウンサーと、瀬戸朝香、岡部大（ハナコ）、山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）、阿部亮平（Snow Man）といったレギュラーの曜日パーソナリティーが青空に大きくジャンプし、その軽やかに宙を舞う姿と晴れやかな表情によって、新たに生まれ変わる「ZIP！」のフレッシュさと明るい雰囲気を表している。また、「HOP！STEP！新ZIP！」というコピーには、これまでつないできたものを大切にしながら、新たな一歩を踏み出すという思いが込められている。
番組テーマソングも新しくなる。新テーマソングを担当するのは、4人組ボーカルグループGRe4N BOYZ。「愛唄」や「キセキ」など数々の名曲を生み出してきたGRe4N BOYZが、「ZIP！」のために朝にぴったりで爽やかな楽曲を書き下ろした。楽曲の詳細は本日の放送で解禁する。「見たいが見つかる、楽しい朝」というコンセプトのもとリニューアルした「ZIP！」に、期待が寄せられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man阿部亮平、色気漂う姿
◆「ZIP！」爽やかな新ポスタービジュアル公開
3月30日の放送からリニューアルとなり、新出演者・新コーナー・新ロゴ・新セットとパワーアップして、「見たいが見つかる、楽しい朝」というコンセプトのもと、素敵な朝を視聴者に届ける。
◆「ZIP！」新テーマソング担当はGRe4N BOYZ
番組テーマソングも新しくなる。新テーマソングを担当するのは、4人組ボーカルグループGRe4N BOYZ。「愛唄」や「キセキ」など数々の名曲を生み出してきたGRe4N BOYZが、「ZIP！」のために朝にぴったりで爽やかな楽曲を書き下ろした。楽曲の詳細は本日の放送で解禁する。「見たいが見つかる、楽しい朝」というコンセプトのもとリニューアルした「ZIP！」に、期待が寄せられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】