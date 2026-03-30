「仮面ライダーガッチャード」宮原華音、お風呂グラビアで艷やか美バスト際立つ
【モデルプレス＝2026/03/30】女優、格闘家、ラウンドガールとして活躍する宮原華音が、30日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）15号に登場。美しいバストを披露している。
【写真】29歳仮面ライダー女優、美バスト＆くびれ披露
「2012年三愛水着イメージガール」に当時最年少で就任し、特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（テレビ朝日）にクロトー役で出演した宮原。現在放送中のドラマ「牙狼〈GARO〉東ノ界楼」（TOKYO MX 、毎週木曜22：00 〜、BS日テレ、毎週木曜24：30 〜）に出演中で、1st写真集「K.O〜kanon origin〜」（ワニブックス）は4月8日に発売される。
今号では、ビキニ姿でお風呂に浸かるカットに挑戦。濡れた肌が輝き、色気が漂うグラビアに仕上がっている。
今号の表紙は本郷柚巴。そのほか、和内璃乃、天木じゅん、百瀬百花、織莉叶が登場する。（modelpress編集部）
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【写真】29歳仮面ライダー女優、美バスト＆くびれ披露
◆宮原華音、美バスト際立つ
「2012年三愛水着イメージガール」に当時最年少で就任し、特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（テレビ朝日）にクロトー役で出演した宮原。現在放送中のドラマ「牙狼〈GARO〉東ノ界楼」（TOKYO MX 、毎週木曜22：00 〜、BS日テレ、毎週木曜24：30 〜）に出演中で、1st写真集「K.O〜kanon origin〜」（ワニブックス）は4月8日に発売される。
今号では、ビキニ姿でお風呂に浸かるカットに挑戦。濡れた肌が輝き、色気が漂うグラビアに仕上がっている。
◆表紙は本郷柚巴
今号の表紙は本郷柚巴。そのほか、和内璃乃、天木じゅん、百瀬百花、織莉叶が登場する。（modelpress編集部）
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