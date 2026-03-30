“現役OL”グラドル堀みなみ、ビキニから美バスト披露 キュートなウインクで魅了
【モデルプレス＝2026/03/30】グラビアタレントの堀みなみが、30日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）15号に登場。美しいバストを披露している。
【写真】堀みなみ、豊満美バスト披露
調理師免許を所持し、元現場監督、さらに現在もOLとして働くという異例の経歴を持つ堀。2025年末に同誌誌面で発表した「DVDメーカーが選ぶグラビア・オブ・ザ・イヤー 2025！！」では新人賞を受賞した。今号ではイエローのビキニに身を包み、美しいバストを披露している。
2000年12月9日生まれ。東京都出身。身長150cm、B型。2025年6月より「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設した。
今号の表紙は本郷柚巴。そのほか、和内璃乃、宮原華音、天木じゅん、百瀬百花、織莉叶が登場する。（modelpress編集部）
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◆堀みなみ「週プレ」登場
調理師免許を所持し、元現場監督、さらに現在もOLとして働くという異例の経歴を持つ堀。2025年末に同誌誌面で発表した「DVDメーカーが選ぶグラビア・オブ・ザ・イヤー 2025！！」では新人賞を受賞した。今号ではイエローのビキニに身を包み、美しいバストを披露している。
◆堀みなみ（ほり・みなみ）プロフィール
2000年12月9日生まれ。東京都出身。身長150cm、B型。2025年6月より「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設した。
◆表紙は本郷柚巴
今号の表紙は本郷柚巴。そのほか、和内璃乃、宮原華音、天木じゅん、百瀬百花、織莉叶が登場する。（modelpress編集部）
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