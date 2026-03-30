◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）

確信があった。最高の手応えが残るバットを、泉口は右手で高々と突き上げた。「塁に出たいなと思って、一番いい結果になりました」。５―５で迎えた７回２死、阪神・及川の内角１３９キロツーシームを完璧に捉えた打球は右翼席上段で弾んだ。特大の１号ソロで、一時勝ち越しに成功した。

広角に快音を連発した。初回１死一塁で左中間を破る二塁打を放つと、３回１死一、二塁では中前へ運んだ。「（相手投手の）左右関係なく打てるに越したことはない」と、３方向への３安打で今季チーム初の猛打。５回には四球を選んで４出塁と、長打とつなぎで３番打者の役目を全うした。

海を越えたエールが心に響いた。開幕翌日２８日の朝、目覚めてスマホを見るとブルージェイズの岡本から「開幕したな。頑張れよ」とＬＩＮＥが届いていた。送信時間はカナダ・トロント現地時間の２６日夜。メジャーデビュー戦直前に届いたメッセージに「和真さんも頑張ってくださいと思いながら『頑張ります』って送りました」。練習時間の合間を縫って東京Ｄのベンチ裏で師匠のＭＬＢ初ヒットを見届け「和真さん打ちましたよ！」と笑顔でグラウンドへ飛び出した。チームは変わっても、師弟の絆は不変だ。

開幕３連戦は１０打数５安打と打線の核として存在感を示した。それでも再逆転を許してのカード負け越しに「最後に勝ちきれない弱さも多分あると思うので。まだ始まったばかりですし、次に向けてしっかり準備していきたいなと思います」と笑顔はなく、球場を後にした。新生巨人の中心として期待がかかる男は、頼もしさを増すばかりだ。（内田 拓希）