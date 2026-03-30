◆米大リーグ ブルージェイズーアスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、メジャー初アーチを放った。

ヒーローインタビューではゲレロらから水をかけられてびしょびしょとなり「与えられたところで結果を出せるように準備しています。（日本とは）球場の雰囲気から全部が違うので、毎日勉強しながら頑張っていきたいと思います。」と振り返って本拠地は大きく盛り上がった。ゲレロの存在については「色々教えてくれますし、尊敬できる選手の１人です」と感謝した。

３点をリードした４回先頭の２打席目に待望の一発が生まれた。１ボールから先発右腕・モラレスの９６・４マイル（約１５５・１キロ）を逆方向にはじき返して右翼へメジャー１号となるソロ。打球速度１１０・４マイル（約１７７・７キロ）、飛距離４２０フィート（約１２８メートル）、打球角度２５度の完璧な一発だった。

メジャー挑戦１年目の岡本はデビュー戦の２７日（同２８日）は「７番・三塁」でスタメン出場して、３打数２安打１四球をマーク。前日２８日（同２７日）は「４番・三塁」でスタメン起用されて、５打数１安打１四球だった。３戦目の１２打席目で会心のアーチが生まれた。

岡本の待望の一発もあり、チームは勝利。開幕から３連勝を飾った。海を渡った主砲が新天地で確かな存在感を放っている。