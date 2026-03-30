◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）

力みのないスイングとは裏腹に、ダルベックの打球はグングンと伸びていった。「感触は良かったです。いつもコンパクトに振ることを意識しているので、それができたと思います」。２点を追う５回１死一塁で真ん中高め１４８キロ直球を捉えて一時同点の２号２ラン。巨人の４番が開幕３戦目までに２本塁打をマークするのは１７年の阿部慎之助以来と、第９７代の主砲として満点の船出となった。

試合中盤まで新４番の独壇場だった。初回２死二塁で右中間へ先制適時二塁打を放つと、４点を追う３回１死満塁は低めに沈むツーシームを見極めてきっちり押し出し四球を選んだ。「ストライクゾーンの違いも野球の一部」と、来日したての助っ人が苦しむ日米の差にすっかり順応。序盤から大量ビハインドの劣勢を、４打点で押し返した。

日本野球への敬意があるからこそ、適応も早い。守備に就く際に右翼スタンドから起こる「ボビー」コールには、右手の中指と人さし指を立てて応えるのが恒例。喜びを表すピースサイン、かと思いきや「あれは敬礼なんです」。応援してくれるファンに敬意を表し、ボーイスカウトなどで用いられる「二指の敬礼」でアンサー。東京Ｄの大歓声が、異国の挑戦で心の支えになっている。

メジャー２冠王の“魂”を胸に戦う。登場曲の「Ｃｕｌｔ Ｏｆ Ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ」は、ＭＬＢで昨季本塁打王＆打点王に輝いたフィリーズ・シュワバーにあやかって選んだものだ。２１年にレッドソックスで同僚となり「野球選手としても人間性も尊敬しています」と、フルスイングを貫くプレースタイルと熱い闘争心が野球人としての道しるべとなった。２６年ＷＢＣ米国代表にも選出された大砲のように、新天地でアーチ量産を目指す。

自前のメモ帳に投手の特徴を書き留めている真面目な新助っ人。開幕３連戦で２発５打点と最高の滑り出しに「オープン戦で得た知識や経験を生かせるようにやっているので、一日一日、良くなっている」と自信も芽生えている。（内田 拓希）

村田真一Ｐｏｉｎｔｏ ダルベックが打線では、開幕カード最大の収穫かな。３連戦で２発５打点。この試合も先制打に同点２ランでしょ。打っている場面もええよね。今は甘い球をしっかり捉えることができている。どんなええ打者でも、きっちりと投げ分けられたらそうは打てん。甘いのをいかに仕留められるかが勝負よ。初回の二塁打も甘い高めのカットボール。５回の同点２ランも甘く入った高めの直球でしょ。これから調子の浮き沈みはあるやろうけど、センターから右へ打ち返す自分の打撃の形を崩さず甘い球は確実に仕留めて、４番として１年間完走してほしいよね。

記録メモ ダルベック（巨）が３試合続けて４番打者で先発出場。５回には一時同点となる２号２ランを放つなど、４打点をマークした。巨人の４番が開幕戦から３試合で本塁打を２本以上は、１７年の阿部慎之助以来、９年ぶり。中日との開幕３連戦で初戦の１回に先制２ラン、２戦目の９回に逆転サヨナラ３ラン。阿部は３試合で１１打数６安打の打率．５４５、２本塁打に８打点の活躍だった。