「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）

主将の雄たけびがチームに火を付けた。阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が途中出場から３打点の大暴れ。１点を追う八回１死二、三塁から中前へ同点打を放ち、好走塁も見せた。九回には中越えの２点適時三塁打で巨人にとどめを刺した。チームは２連勝を飾り、２００４年以来、２２年ぶりとなる巨人との開幕カード勝ち越しを決めた。

珍しく感情を爆発させた。坂本が塁上で“さぁいくぞ”とばかりに両手を振り上げ、「よっしゃ」と叫ぶ。胸の「ＨＡＮＳＨＩＮ」を手でなぞって強調し、最後は右手を握りしめた。連勝での開幕カード勝ち越しへと導く、大きな同点適時打。「やるか、やられるか。みんながつないでくれて高ぶる部分はありました」。途中出場の主将が勝利の立役者となった。

出番は同点の七回の守備から。及川が泉口に勝ち越し被弾を許した。直後の八回、目の前で中川が犠打を決め、１死二、三塁の好機で回してくれた。「何とかしてあげようという思いになりましたね」。集中力を研ぎ澄ますようにフッと息を吐き、しぶとく中前へ同点適時打。出場２試合連続安打の今季初タイムリーとなった。

さらに足でも魅せる。木浪の決勝打では二塁の浦田がもたつくのを見て、一気に二塁から本塁へ。際どいタイミングも華麗なスライディングで先にベースを触り、８点目をもぎ取った。１点への執念、１球への執着。勝つために必要なことをグラウンドで体現してみせた。九回２死二、三塁からは中堅の頭を越す、トドメの２点適時三塁打。「どの打席でも貢献したいと思っている。こういう打席を増やせるように頑張りたい」。守りだけでなく、バットでも存在感を放っている。

少し前まで侍ジャパンの一員として戦った。井端監督から昨年１１月の招集前にかけられた「３番手捕手だと思わないでね」という言葉。主戦捕手の一人として全力を尽くしたが、攻守で力の差を感じさせられた。３月７日の韓国戦の試合後、勝利に喜ぶナインと正反対の険しい表情で球場を後にした。普段は必ず対応する取材も制するほど。準々決勝で敗れた後は「悔しい。足りなかった」と米国から帰国し、タテジマで闘争心を燃やしている。

優勝するだけではいけない。チームが成長しながら、常勝軍団となることが最大目標だ。これからの野球人生が笑顔であふれるために、勝利への最善の一手を追求していく。