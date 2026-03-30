「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）

阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が途中出場から３打点の大暴れ。１点を追う八回１死二、三塁から中前へ同点打を放ち、九回には中越えの２点適時三塁打で巨人にとどめを刺した。

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宜野座でも、日の丸を背負った宮崎でも、坂本は最後までグラウンドに残っていた。「今年が一番重量も上がってるからね」。３２歳になって、ウエートトレーニングの重量を更新。昨年１１月の侍合宿で他球団の選手のトレーニングを見て、「みんなめっちゃやってる」と驚かされたからだ。

広背筋を中心に鍛えるデッドリフトも新たにメニューへ加えた。宜野座では大山とバトルロープでのトレーニングも追加し、体に刺激を入れ続けた。「初日だから、第１クールだからって抜く人は、いつになってもやらないから」。後輩の手本となるよう、背中で示した。

春季キャンプ中の夕食は休日前日を除き、１杯目から「さんぴん茶、お願いします」とアルコールを控えた。「体にどんな変化が出るんだろうと思って」。オフには遺伝子検査も行った。今まで当たり前のように食べていた卵白が体に合わないと知り、食事も見直し。「疲労がたまりにくいらしい」とストイックに突き詰めた。坂本誠志郎の辞書に、現状維持という言葉はないのだ。（デイリースポーツ・今西大翔）