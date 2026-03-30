開催：2026.3.30

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 5 - 2 [アスレチックス]

MLBの試合が30日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアスレチックスが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はエリック・ラウアー、対するアスレチックスの先発投手はルイス・モラレスで試合は開始した。

1回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-0 ATH

3回裏、2番 ヘスス・サンチェス 4球目を打ってセンターへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 3-0 ATH

4回裏、5番 岡本和真 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 4-0 ATH

5回表、6番 マックス・マンシー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 TOR 4-2 ATH

5回裏、4番 アディソン・バーガー カウント3-2から押し出しの四球でブルージェイズ得点 TOR 5-2 ATH

試合は5対2でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのエリック・ラウアーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのルイス・モラレスで、ここまで0勝1敗0S。ブルージェイズのホフマンにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 05:04:07 更新