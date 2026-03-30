この4月に番組放送開始から20周年を迎える、日本テレビ報道局のニュース番組 毎週月〜金 あさ4:30〜5:50（関東地域ほか）放送の「Oha!4 NEWS LIVE」。

これまで番組のテーマソングはHY、ケツメイシ、高橋優の3組のアーティストが担当してきた。そして20年の節目となる今年は、スリーピースバンド・サバシスターが担当。この日のオープニングで楽曲『朝がきて』をお披露目した。

■ロックバンド・サバシスター×じぶんごとのニュース「Oha!4」

結成わずか5か月で「SUMMER SONIC 2022」に出演後、数々の大型フェスに引っ張りだことなり、今、最も勢いのあるバンドのひとつであるサバシスター。現代の若者の目線で日常を切り取り、飾らない言葉で紡ぐ歌詞と、軽快なロックサウンドが魅力のアーティストだ。

一方、「Oha!4 NEWS LIVE」は「自分のニュースに、変わるあさ。」をテーマに、最新のニュース、スポーツ、カルチャーを伝え、独自の企画コーナーも展開している。物事を伝えるとき、“じぶんごと”に落とし込みアウトプットするという部分がサバシスターと重なり、今回楽曲制作を依頼。

■タイトルは『朝がきて』 ボーカル・なちが書き下ろした“ラブソング”

楽曲のタイトルは『朝がきて』。ボーカル・ギターを担当するなちが作詞・作曲を担当した。日常を少し変わった“斜めの目線”から切り取り楽曲に落とし込んでいくなちは、このオファーをもらった時から「ラブソングにしたい」と思ったという。

なちは歌詞について「朝起きて一番最初に何を考えるかな、って想像したときに、やっぱり好きな人、大事な人、友達とふざけたしょうもないことで朝から笑えたりとか…。そういうことを想像したので、“大事な人との日常”を描いた曲にしました」と語った。

そして、ギターのるみなす、ドラムスのごうけがバンドアレンジを加えていき、軽快でポップなナンバーに仕上がった。

るみなすは楽曲について「朝の情景だったり、忙しい朝のことを考えながら、ちょっとでもみんなにパワーを入れられるようなギターのフレーズを入れようと思いました」とコメント。ごうけは「朝に聞きたくなるような元気になれる曲調。歌詞もちょっとキュンとするし、すごくいい曲だなって思いました」と楽曲制作を振り返った。

恋人や友人、家族など、聞く人によって“大切な人”を思い浮かべられる『朝がきて』。「Oha!4 NEWS LIVE」の記念すべき20周年のスタートに華を添えてくれた。

■サバシスター コメント

「この曲から、日テレの朝が始まるということで、“朝から頭から離れなくなる曲”を作りたいなと思っていました。一番最初にサビから始まるメロディーで“朝がやってきたぞ！”という感じで、みんなに元気になってほしいです」

＜配信リリース情報＞

サバシスター『朝がきて』

2026年4月1日（水）午前0時配信スタート

【「Oha!4 NEWS LIVE」公式ホームページ】 https://www.ntv.co.jp/oha4/

【「Oha!4 NEWS LIVE」公式X】 @oha4newslive