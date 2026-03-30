◇ア・リーグ ブルージェイズ5―2アスレチックス（2026年3月29日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日（日本時間30日）、本拠でのアスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で右中間席へメジャー1号本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。チームは5―2で勝利して開幕3連勝を飾った。

3点リードの4回先頭で迎えた第2打席だった。1ボールからの2球目、96.4マイル（約155.1キロ）の直球を完璧にとらえた打球は右中間席へ伸びていった。打球速度110.4マイル（177.7キロ）、飛距離420フィート（約128メートル）の特大弾。メジャー12打席目で待望の一発はメジャー初打点となった。

ベンチに戻ると、主砲ゲレロと両手を合わせたお辞儀ポーズ。さらに恒例となっているブルーのホームラン・ジャケットを着せられた。このジャケットは「バリオジャケット」と呼ばれ、チームロゴ、監督・選手の出身国名がプリントされている。バリオはスペイン語で「近所」の意味だ。

岡本は開幕戦となった27日（同28日）の同戦では「7番・三塁」でデビューし、3打数2安打1四球2得点の活躍でサヨナラのホームを踏んだ。メジャーデビュー戦のサヨナラ生還は、日本選手史上初めてとなった。28日（同29日）には「4番・一塁」で出場。5打数1安打1四球でチームは2戦連続サヨナラ勝ちを収めた。そして3戦目で飛び出した待望の一発。開幕3連勝の輪の中でしっかりと輝きを放っている。

30日（日本時間31日）はロッキーズに移籍した菅野智之投手と初対戦を迎える。