『ZIP!』新パーソナリティーら、青空に大きくジャンプ テーマソングはGRe4N BOYZに決定
日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金 前5：50〜前9：00※一部地域を除く）が、きょう30日の放送からリニューアルする。それに合わせ、ポスタービジュアル、新テーマソングが公開された。
【写真】新色が追加！『ZIP!』新ロゴ
今回公開されたポスタービジュアルでは、水卜麻美アナウンサーとレギュラーの曜日パーソナリティーが青空に大きくジャンプし、その軽やかに宙を舞う姿と晴れやかな表情によって、新たに生まれ変わる同番組のフレッシュさと明るい雰囲気を表している。また、「HOP！STEP！新ZIP！」というコピーには、これまでつないできたものを大切にしながら、新たな一歩を踏み出すという思いが込められている。
そして、新テーマソングを担当するのは、4人組ボーカルグループ・GRe4N BOYZに決定。「愛唄」や「キセキ」など数々の名曲を生み出してきたGRe4N BOYZが、同番組のために朝にぴったりで爽やかな楽曲を書き下ろした。楽曲の詳細はきょう30日の放送で解禁される。
【写真】新色が追加！『ZIP!』新ロゴ
今回公開されたポスタービジュアルでは、水卜麻美アナウンサーとレギュラーの曜日パーソナリティーが青空に大きくジャンプし、その軽やかに宙を舞う姿と晴れやかな表情によって、新たに生まれ変わる同番組のフレッシュさと明るい雰囲気を表している。また、「HOP！STEP！新ZIP！」というコピーには、これまでつないできたものを大切にしながら、新たな一歩を踏み出すという思いが込められている。
そして、新テーマソングを担当するのは、4人組ボーカルグループ・GRe4N BOYZに決定。「愛唄」や「キセキ」など数々の名曲を生み出してきたGRe4N BOYZが、同番組のために朝にぴったりで爽やかな楽曲を書き下ろした。楽曲の詳細はきょう30日の放送で解禁される。