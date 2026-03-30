土屋太鳳＆佐藤勝利主演『ボーダレス』主題歌は矢沢永吉 書き下ろしの“大人のロックンロール”ナンバー
俳優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利が主演を務め、4月8日からスタートするテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜 後9：00）の主題歌が矢沢永吉の新曲「BORDER」に決定した。
【場面ショット】クールな表情…「移動捜査課」の佐藤勝利
同曲は矢沢が同ドラマのために書き下ろし、作詞は森雪之丞が担当した大人のロックンロールナンバー。キック＆ベースが生み出す上質なアーバングルーヴの上に、矢沢の極上のメロディーが乗り、そこに切り裂くような圧巻のギターリフが加わる。ハイクオリティのロックが完成した。
個性豊かな俳優陣が紡ぎあげる物語の中で、矢沢の渾身のロックが響きわたる。4月8日午後9時からの初回拡大スペシャルで初解禁となる。
■矢沢永吉 コメント
「番組のイメージを聞いた時、僕の中でこれはマイナーコードの世界観というか…
そこを意識して書きました。どうぞ皆さん聴いてみてください。 矢沢永吉」
■ゼネラルプロデューサー・服部宣之氏 コメント
このドラマのもう一つの顔ともいえる、トラックで爆走する捜査本部、通称・一番星。
一番星が日本中を縦横無尽に駆け巡り、事件を解決していくその姿をイメージした時に、脳内で流れる音楽は、矢沢永吉さん一択でした。
日本で、いや世界で、矢沢さん以上に爆走するトラックが似合うアーティストを、私は知りません。
「主題歌、引き受けます」と、レーベルの方からお電話頂いた時、震えるほど感動しました。
そして、出来上がった「BORDER」。
皆さまより、一足先に聴かせて頂きましたが、まさに大人のロックンロールナンバー。
上質なベルベッドのような心地よいノリとウネリがあり、大げさでなく、都内を車で走りながら、一晩中聴いていました。
車窓を流れる景色と「BORDER」の相性の良さといったら……。
早く皆さまにも聴いて頂き、この感動を分かち合いたい…、そんな思いでいっぱいで、私も4月8日が待ち遠しくてなりません。
【場面ショット】クールな表情…「移動捜査課」の佐藤勝利
同曲は矢沢が同ドラマのために書き下ろし、作詞は森雪之丞が担当した大人のロックンロールナンバー。キック＆ベースが生み出す上質なアーバングルーヴの上に、矢沢の極上のメロディーが乗り、そこに切り裂くような圧巻のギターリフが加わる。ハイクオリティのロックが完成した。
■矢沢永吉 コメント
「番組のイメージを聞いた時、僕の中でこれはマイナーコードの世界観というか…
そこを意識して書きました。どうぞ皆さん聴いてみてください。 矢沢永吉」
■ゼネラルプロデューサー・服部宣之氏 コメント
このドラマのもう一つの顔ともいえる、トラックで爆走する捜査本部、通称・一番星。
一番星が日本中を縦横無尽に駆け巡り、事件を解決していくその姿をイメージした時に、脳内で流れる音楽は、矢沢永吉さん一択でした。
日本で、いや世界で、矢沢さん以上に爆走するトラックが似合うアーティストを、私は知りません。
「主題歌、引き受けます」と、レーベルの方からお電話頂いた時、震えるほど感動しました。
そして、出来上がった「BORDER」。
皆さまより、一足先に聴かせて頂きましたが、まさに大人のロックンロールナンバー。
上質なベルベッドのような心地よいノリとウネリがあり、大げさでなく、都内を車で走りながら、一晩中聴いていました。
車窓を流れる景色と「BORDER」の相性の良さといったら……。
早く皆さまにも聴いて頂き、この感動を分かち合いたい…、そんな思いでいっぱいで、私も4月8日が待ち遠しくてなりません。