町田啓太が“弱すぎる”とタレコミ「ありとあらゆるアレルギーが」
日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜 後9：00）の制作発表会がこのほど行われ、主演の町田啓太をはじめ、松本穂香、藤本美貴、比嘉愛未、江口洋介が登場した。タイトルにちなんだ「○○すぎる」トークでは、町田が「弱すぎる」とタレコミが寄せられる場面があった。
わちゃわちゃ楽しそう！子どもたちと写真を撮る町田啓太＆藤本美貴ら
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
会見では、本作で町田の元妻役を演じる比嘉が「（町田は）すごく完璧じゃないですか、紳士で。なんですけど、アレルギーに弱かったり、よく体調を崩すって聞いて（笑）。免疫力が弱すぎる」と暴露。町田は恥ずかしがりながら「見た目は結構強いんですけど、中が結構弱すぎる。花粉もそうだし、ハウスダストもそうだし…ありとあらゆるアレルギーがある（笑）」と告白。
さらに「しまいには海ロケしたんですけど、海でもアレルギー出してて。『潮だ！』とか言って（笑）」と比嘉がいじると、町田は「咳き込んだりとかよくあるんですけど、みんなに心配されます。子どもたちにも（笑）」と苦笑いを浮かべていた。
わちゃわちゃ楽しそう！子どもたちと写真を撮る町田啓太＆藤本美貴ら
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
さらに「しまいには海ロケしたんですけど、海でもアレルギー出してて。『潮だ！』とか言って（笑）」と比嘉がいじると、町田は「咳き込んだりとかよくあるんですけど、みんなに心配されます。子どもたちにも（笑）」と苦笑いを浮かべていた。