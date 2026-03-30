藤本美貴が「プロお母さんすぎる」 子どもたちの先生演じる町田啓太に的確アドバイス
日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜 後9：00）の制作発表会がこのほど行われ、主演の町田啓太をはじめ、松本穂香、藤本美貴、比嘉愛未、江口洋介が登場した。3人の子を持つ母親である藤本が、子どもとのコミュニケーションについて町田にアドバイスしたことを明かした。
わちゃわちゃ楽しそう！子どもたちと写真を撮る町田啓太＆藤本美貴ら
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
教師役を演じたいと思っていたタイミングでの本作のオファーだったという町田。本作に出演する子どもたちと、撮影外でもコミュニケーションを積極的に取っているといい、「おんぶ、抱っこから始まり、ずっと遊んでもらってます（笑）」とにっこり。「本当に発見と驚きがたくさんあるのと、やっぱりエネルギーがすごいので、それ以上にこっちも出していかなきゃいけない。午前中の撮影をやっただけで、午後からは深夜ぐらいのテンション感になる（笑）。そのぐらい、オンもオフも（子どもたちが）いるんで。これはやばいぞと思う（笑）」と明かす。
そんな中、町田は藤本に「こういう時どうしたらいいですか？」と相談しているそう。藤本は「いい意味で適当に」とアドバイス。「やっぱり全力で付き合うと疲れちゃうから（笑）。何か言ったらとりあえず『オッケー』とか、男の子は『すごい、かっこいい！』って言っとけば大体大丈夫（笑）」と楽に付き合うことを教えたと話した。そのほかの場面でも、子どもとうまく付き合う藤本に対して、町田は「プロお母さんすぎる」と驚いていた。
わちゃわちゃ楽しそう！子どもたちと写真を撮る町田啓太＆藤本美貴ら
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
そんな中、町田は藤本に「こういう時どうしたらいいですか？」と相談しているそう。藤本は「いい意味で適当に」とアドバイス。「やっぱり全力で付き合うと疲れちゃうから（笑）。何か言ったらとりあえず『オッケー』とか、男の子は『すごい、かっこいい！』って言っとけば大体大丈夫（笑）」と楽に付き合うことを教えたと話した。そのほかの場面でも、子どもとうまく付き合う藤本に対して、町田は「プロお母さんすぎる」と驚いていた。