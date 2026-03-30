『タツキ先生は甘すぎる！』異例の状況で行われた制作発表会見 いろんなものが飛んでくるハプニングも「みんな今やってるからねー！（笑）」
日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜 後9：00）の制作発表会がこのほど行われ、主演の町田啓太をはじめ、松本穂香、藤本美貴、比嘉愛未、江口洋介が登場した。会見は、ドラマの様子を再現するため、セットの中で行われ、さらに子どもたちがキャストの後ろで大声を出しながら普通に遊んでいるという異例の状況で行われた。
わちゃわちゃ楽しそう！子どもたちと写真を撮る町田啓太＆藤本美貴ら
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
町田は「教室長という役職を感じさせないぐらい子どもたちと一緒にずっと遊んで、甘いこと言いながら、一緒に学んだり、いろんなこと発見したりしながら前に進んでいくようなキャラクターを演じさせていただいております」と紹介。そんな中、背後から子どもたちの大きな笑い声が聞こえると、「（自分の声は）聞こえましたかね？もうちょっと声張った方がいいですかね（笑）」と笑顔を浮かべた。
「タツキ先生とは正反対の真面目な役で…」という松本は、笑い声をあげる子どもたちに「みんな今やってるからねー！（笑）」と声をかけ、「みたいな感じで、締めるところは締める、そんな役をやらせていただいております」と話した。
フリースクールの代表・三雲英治を演じる江口も「うるさいでしょ？（笑）」と言いつつも終始笑顔。「本当に子どもたちのエネルギーがすごい。普通はセリフを言ってる時は静かにさせるんだけど、リアルを求めたいというチームの考えがあり、このまんまですね。大声でセリフを言わなくちゃいけないっていうのもリアルだなと思います」と撮影の雰囲気を明かした。
会見中には、後ろにいる子どもたちが遊んでいたボールや紙飛行機が飛んでくるといったハプニングもあったが、キャスト陣がやさしく投げ返してあげ、終始ほほ笑ましい空気に包まれていた。
わちゃわちゃ楽しそう！子どもたちと写真を撮る町田啓太＆藤本美貴ら
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
「タツキ先生とは正反対の真面目な役で…」という松本は、笑い声をあげる子どもたちに「みんな今やってるからねー！（笑）」と声をかけ、「みたいな感じで、締めるところは締める、そんな役をやらせていただいております」と話した。
フリースクールの代表・三雲英治を演じる江口も「うるさいでしょ？（笑）」と言いつつも終始笑顔。「本当に子どもたちのエネルギーがすごい。普通はセリフを言ってる時は静かにさせるんだけど、リアルを求めたいというチームの考えがあり、このまんまですね。大声でセリフを言わなくちゃいけないっていうのもリアルだなと思います」と撮影の雰囲気を明かした。
会見中には、後ろにいる子どもたちが遊んでいたボールや紙飛行機が飛んでくるといったハプニングもあったが、キャスト陣がやさしく投げ返してあげ、終始ほほ笑ましい空気に包まれていた。