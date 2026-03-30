道路下の空洞の有無を調べる「路面下空洞調査」について、国土交通省は新年度に自治体向けの指針を作る方針を固めた。

読売新聞の自治体アンケートでは７割超の自治体が未実施で、自治体管理の道路での陥没事故が年１万件前後も相次ぐ要因の一つとなっている。国交省は具体的な手法や優先して実施すべき路線の考え方を示すなどして、調査を促進させる。

空洞調査は、探査車が道路を走行しながら電磁波を照射し、地下の空洞の有無や規模を調べる。地下２メートル程度まで探査できる。

国直轄の国道については国交省の各地方整備局などが独自に調査していたが、昨年１月の埼玉県八潮市の県道陥没事故を受け、国交省は同３月に国道向けの実施要領を作成。「５年に１回以上」の頻度で実施すると定め、陥没の危険度を３段階で判定し、修繕の優先度が高い地点の住所を公表している。

一方、都道府県や市区町村が管理する道路は、実施が自治体の判断に委ねられている。読売新聞が昨年１２月〜今年２月、全都道府県・市区町村に行ったアンケート（回答率８９％）では、国のインフラ対策が強化された２０１３年度以降、自治体管理の道路での未実施率は７４％に上った。コスト面が課題となっている。

こうした実態も踏まえ、国交省が新たに作成する自治体向け指針には、優先して実施すべき場所や頻度の指標となる考え方を盛り込む方針。▽緊急輸送道路などの幹線道路▽下水道などの地下埋設物が存在▽過去に事故が発生――といった路線で優先実施することを想定している。

今後、全国の直轄国道での陥没や空洞について、原因や地下埋設物の敷設時期、地質などを分析し、指針作りに生かす。

また、国交省は道路法を改正し、調査費の自治体負担を軽減するための制度を新年度にも創設する方針だ。現在は道路管理者の国や自治体が全額を負担しているが、合意があれば上下水道やガス管などの地下埋設物の管理事業者と負担を分担できるようにする。