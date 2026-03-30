女優の比嘉愛未が来月１１日放送開始の日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる」（土曜・後９時）の制作発表会をこのほど、同局の生田スタジオで行った。

舞台は不登校の子どもたちの居場所・フリースクール。子どもと時に笑い、泣き、迷いながらも多様化する生き方に希望を見いだしていくヒューマンドラマ。

フリースクールのスタッフ・タツキ先生（町田啓太）の元妻とのみ明かされている優を演じる比嘉。共演者が日々の生徒役の子供たちの様子で盛り上がるなか「この場に来ることがなかったので、１か月ぶりの撮影」と明かした。

子どもの遊びの中では絵画に注目。作中にはアートセラピーを専門にする教授（江口洋介）も登場するが、自身も創作活動に携わる中で「画家の友人が元保育士で自分でアトリエをもっていて、フリースクールのように子供を預かって絵を描かせている。一緒に描いていると、（子どもから）刺激を受けて学ぶことが多い」と似たような経験があったという。

タイトルにちなみ、比嘉が〇〇すぎることには「明るすぎる」と町田。「アートができて完璧そうだけど、撮影の時に朝からやって昼、お昼休憩って前からスキップしてお昼ご飯〜って」とお茶目な一面が紹介されると、比嘉は「意識ない。歩いているのが、基本ちょっとスキップ」と明かし、笑いが起こった。

作品に絡め、居心地の良い場所を聞かれると「地元・沖縄の誰も知らない秘密のビーチがある」と告白。江口も「そこがいいなあ」と気になっている様子だったが、比嘉は「絶対そこは教えたくない。誰もいない、秘密基地。１、２時間ぼーっとしているのが至福の時」と笑っていた。