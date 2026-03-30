俳優の町田啓太がこのほど、主演する来月１１日放送開始の日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる」（土曜・後９時）の制作発表会を同局の生田スタジオで行った。

舞台は不登校の子どもたちの居場所・フリースクール。子どもと時に笑い、泣き、迷いながらも多様化する生き方に希望を見いだしていくヒューマンドラマ。町田はフリースクールのスタッフ・タツキ先生を演じる。

子ども役は、小学生から高校生までの２０人ほど。撮影に入る前は「しっぽ取りゲーム」でアイスブレイクし、身長１８３センチの町田は「身長が高いので、一番とられていましたね」と笑った。

この日の会見は、子どもたちが遊んでいるなかで行われ「聞こえましたかね？もうちょっと声を張った方がいいかな」と町田の声がやや通りづらくなるほど。「現場だけじゃなくて前室にも『静かに』とか『走らない』とか『座って』とか書いてあるけど、全く意味がない」とにぎやかぶりを紹介。この日の発表会中にも子どもが遊ぶボールや紙飛行機がキャストの側に飛んでくることもあった。

同作には３児の母のタレント・藤本美貴も出演。子どもの成長を見守る先生としてのアドバイスを求めると「いい意味で適当に。男の子はだいたい、かっこいいと言っておけば大丈夫」と回答されたことを明かした。

松本穂香、比嘉愛未、江口洋介も出席。寺田心は体調不良のため、欠席した。