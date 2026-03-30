オリックス・平野佳寿投手（４２）が「史上初」の偉業を達成した。「任されたところを一生懸命に投げるだけ」。田嶋が１回降板となり、役目は５回。８人リレーの４番手だ。佐藤に一発は浴びたが、１死から中島を宝刀フォークで空振り三振。同じクローザーの岩瀬、高津、佐々木もできなかった通算２５０セーブと１０００奪三振をクリアした。

プロ２１年目は投手コーチ兼任で迎えた。「どういう風に兼任をしていましたか？」と質問したのは昨年秋の高知キャンプ。相手は中嶋前監督だった。「心が折れたら戻って来られなくなるから…」。日本ハム時代に９年の「兼任」を経験したスペシャリスト。説得力ある言葉で、現役として頑張ることも教えてくれた。

成長株の２年目・寺西にはフォークのコツを伝授。「置きにいって、落とす」とイメージさせた。開幕前には選手や裏方さんによる決起集会を開催。波留ヘッドコーチに頼まれ、声かけ役を担ったのも平野だった。「僕は（若手時代に）先発をやってましたし、リリーフだけでは行って（達成して）ないですもんね」と謙虚さを忘れないのも、第一線で踏ん張れている証拠。投手８人による決死の「鬼継投」で逃げ切った盟友・岸田監督は「ウチのレジェンドやな、と改めて思いました」とたたえた。チームも２年連続で開幕カードに勝ち越し。オンリーワンの貢献は続く。（長田 亨）