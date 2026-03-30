ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題して、各競技の新人を随時紹介する。今回は、ラグビー・リーグワンの神戸。１月に新人６選手が加入した。アーリーエントリー制度のユーティリティバックス（ＵＴＢ）上ノ坊駿介（２２）＝天理大＝は、同制度ではクラブ史上最速となる第７節の静岡戦（２月７日）で先発デビュー。先制を含む３トライを挙げる活躍で勝利に貢献した。７試合続けてスタメンの黄金ルーキーは、貪欲にレベルアップを目指している。

リーグワン初制覇を目指す神戸で、注目ルーキーが躍動している。アーリーエントリー（大学または大学院最終学年の選手が、一定の条件を満たせば公式戦に出場できる制度）で加入した上ノ坊だ。「高いレベルを体感できて、いい経験になっている。毎日が成長」と、充実の表情を浮かべる。

２０２５年度シーズンの天理大で共同主将を務めた男は、リーグワン“初キャップ”でいきなり衝撃を与えた。チーム合流から約１週間後の第７節。ホーム・神戸ユニバーでの静岡戦にＦＢで先発した。開始７分に先制トライを決めると、同２３、３０分にもインゴールに飛び込み、前半だけでハットトリックを達成。ラン、キック、パス、ハイボールの処理と様々なプレーで質の高さを披露し、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

若手の登用に積極的なデイブ・レニーヘッドコーチ（ＨＣ、６２）も「素晴らしいパフォーマンス。これ以上ないデビュー戦だった」と、期待に応えた背番号１５を手放しで称賛。今季終了後、ニュージーランド代表・オールブラックスのＨＣに就任する指揮官は、首位・東京ベイと勝ち点３差で３位につける要因の一つに「各ポジションで常に競争が起きている。チームが理想的に回っている」と若手の台頭を挙げる。

大学時代からの「しゅん」に加え「のびー」「ぼーちゃん」など、いろいろなニックネームで呼ばれ、チームになじむのも早かった。試合では、１学年先輩のＷＴＢ植田和磨（２３）が「上ノ坊に聞くこともある」と明かすなど、バックス陣の信頼を得つつある。

７試合連続のスタメンで計５トライ。チームは２８日に上位６チームで争われるプレーオフ進出を決めた。視野を広げること、早めのタックル、ボールを取り返すフィジカルなどを課題に挙げ、「（周りに）追いつくのに必死」と苦笑いする上ノ坊だが「伸びしろはあると思う」と自信もチラリ。将来の日本代表入りも視野に入れ、名門クラブに欠かせない存在へと飛躍していく。（吉村 達）

◆上ノ坊 駿介（うえのぼう・しゅんすけ）２００３年９月２９日、兵庫県生まれ。２２歳。４歳から三田ラグビークラブジュニアで競技を始め、長坂中では兵庫県選抜。石見智翠館では２、３年時に花園出場。天理大では１年時から公式戦に出場。Ｕ―２３日本代表。ポジションは主にＳＯとＦＢ。１学年上の兄・悠馬は東京ベイのフランカー。３学年下の弟・友騎は天理大のフランカー。１８３センチ、８８キロ。

〇…ＣＴＢ大町佳生（よしき、２２）は帝京大で１年から公式戦に出場し、２４年度の大学選手権４連覇にも貢献。Ｕ―２０日本代表では主将を務めた。関西になじみはなかったが、「見ている人が楽しいラグビーをしているし、日本一を目指せるチーム」とアタッキング・ラグビーに魅了され、神戸に加入。慣れ親しんだＳＯにもこだわりがあり、「周りの選手を使うところは自分の強み」と、デビューを心待ちにする。

〇…京産大で４年間、主力として活躍したトンガ出身のＮＯ８シオネ・ポルテレ（２２）は、２月初めから練習に合流。フィジカル面では、すでに通用する手応えを得ている。一方で「みんなハードワーク。８０分間、走り続けないといけない」と、体重を５キロ絞ったという。リスペクトする選手たちとのプレーを楽しみつつ「サインとか、学ぶことが多い。集中してやっていかないと」と、課題に取り組む日々を送っている。