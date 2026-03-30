慣れ親しんだ場所なのに、どこかフレッシュな気持ちになれた。１―０の９回２死。広島・栗林良吏投手（２９）は９５球目で板山を空振り三振に封じると、高校球児のように雄たけびを繰り返した。元守護神が２７２登板目のプロ初先発で、１人しか走者を許さない準完全試合。それも、１００球未満の完封「マダックス」で成し遂げた。「今日という日を忘れない」。お立ち台で、余韻に浸った。

７回まで完全投球も、８回先頭の細川に中前打を許した。ＮＰＢ史上初のプロ初先発で完全試合の偉業を逃したが「ため息が気持ち良かった（笑）」と楽しむ余裕すらあった。昨オフ、新井監督から打診され、社会人以来の先発転向。入団から５年間で通算１３４セーブをマークしていたが、豊富な球種を生かす意味合いに加え「遊び心」の習得が狙いだった。指揮官は「先発で生き生きといい表情で投げていた」と目を細めた。

やりがいも大きかった抑え。未練がないのは、トヨタ時代の経験にある。中日のお膝元だが、社員に広島ファンが多くいた。そのほとんどがペンやカバンなど身の回りのもの全てがカープグッズ。熱い思いに衝撃を受けた。だから原動力は、脳裏に浮かぶファンを喜ばせること。心の底から「チームに貢献したいだけ。ポジションへの欲はない」と言い切れる。

チームは４年ぶりの開幕３連勝発進。本拠地では前回Ｖの１８年以来で、同じ中日戦と“吉兆”スタートだ。立役者となった右腕は「今日だけだったと言われないように」とフル回転を約束した。昨季は床田の９勝がチーム最多で、３２年ぶりに２ケタ勝利はゼロ。ドラフト１位・平川を筆頭に開幕１軍入りした新人４人が目立つが、先発陣には心強い“オールドルーキー”が加わった。（直川 響）

▼…栗林（広）は１安打完封勝利。許した走者は８回先頭に安打された細川の１人だけの準完全試合だった。完全試合は、２２年４月１０日オリックス戦の佐々木朗希（ロ）まで１６人（１６度）記録されているが、許した走者１人の準完全試合は、２２年６月１８日西武戦で１四球の走者だけのノーヒットノーランを記録した山本由伸（オ）以来５３人目になる。

▼…球団では６５年１０月２日阪神戦で１与四球だけで無安打無得点の外木場義郎、１５年３月２８日ヤクルト戦で１被安打だけの初登板完封のジョンソンに次いで３人目になる（ほかに完全試合の６８年外木場１度）。

▼…球団で１００球未満の完封は、２４年６月２５日ヤクルト戦で９１球の完封の森下以来。