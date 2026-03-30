◆センバツ第１０日 ▽準決勝 智弁学園２―１中京大中京（２９日・甲子園）

智弁学園（奈良）が中京大中京（愛知）との強豪対決を制し、初優勝した１６年以来の決勝進出を決めた。プロ注目のエース・杉本真滉投手（３年）が１失点（自責０）で完投勝利。今大会４勝目を挙げ、主役の名に恥じない投球で頂点まであと１勝に迫った。大阪桐蔭は専大松戸（千葉）との接戦を制し、４年ぶりの決勝進出。春夏通じて初の３試合連続１点差勝利と勝負強さが光った。３０日は休養日。奈良対大阪の決勝は春夏通じて初で、３１日午後０時半にプレーボールとなる。

執念で逃げ切った。１点リードの９回２死一、二塁。打球を左すねに受けた杉本は、一塁方向へ転がった打球を必死で追った。拾い上げると、すぐさま逢坂悠誠にトスしてゲームセット。一打同点の場面を身をていして防ぎ、智弁学園を１０年ぶり２度目の決勝に導いた。「顔に当たっても捕るという気持ちが出た。エースの意地というか、死んでも取られないぞと。（痛みは）全然。打撲もないくらいだと思う」。最終回にこの日の最速１４７キロをマークし、１３７球の１失点完投。左腕は気持ちよさそうに汗をぬぐった。

再三のピンチをしのいだ。３回までに被安打４。直球が狙われていることに気付くと、緩急を生かす配球に切り替えた。チェンジアップに加えて「芯を外す意味でのカットボールがよかった」。走者が出ると要所でギアを上げ、４回以降は３安打無失点。背番号１の踏ん張りが終盤の勝ち越しにつながった。

杉本は今大会の４試合で３５回を２失点（自責１）、防御率０・２６と驚異的な投球成績を残す。智弁学園の投手の甲子園１大会４勝は、優勝した１６年春の５試合を一人で投げ抜いた村上頌樹（阪神）以来、２人目となった。「新チームになって全てにおいて意識を変えた」と頼もしく話すエースの成長を、小坂将商監督（４８）は「村上に似ている。コントロールが良くなったし、普段のトレーニングも黙々とこなす。人間的にも大人になった」と称賛した。

同校で化学科教諭として４３年、野球部部長として約２０年、選手と関わってきた井元康勝さん（７５）が今月末で退任となる。「ずっとお世話になっている。最後にいい思いをさせてあげたい。チーム一丸となって全力でいきたい」と杉本。恩師の花道を飾り、自身も世代の主役に躍り出る。（吉村 達）

▼チーム左腕最多の１大会４勝 智弁学園が初優勝した１６年以来、１０年ぶり２度目の決勝進出。エース左腕・杉本真滉が１失点完投勝利。今大会のチーム４勝すべてをマークしている。智弁学園の投手で甲子園１大会４勝以上は、１６年春に５試合すべて完投（２完封）で５勝し、優勝投手になった村上頌樹（現阪神）以来、２人目。左腕では９５年夏・池田博之（日本通運）の３勝を抜き、最多勝になった。

▼奈良対大阪の決勝対決は初 決勝進出は智弁学園と大阪桐蔭。奈良県勢と大阪勢の決勝顔合わせは、春夏通じて初。奈良対大阪の甲子園対戦成績は、４勝４敗（春は奈良の２勝１敗、夏は２勝３敗）。智弁学園は大阪勢に○○。大阪桐蔭は奈良県勢に○●。両校の対戦は、２１年春１回戦以来、２度目。前回は８―６で、智弁学園に軍配が上がったが、今回はどうか。