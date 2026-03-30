◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

第５６回高松宮記念・Ｇ１は２９日、中京競馬場の芝１２００メートルで争われ、１番人気のサトノレーヴ（ルメール）が最後の直線で抜け出すと２馬身差で快勝した。コースレコードに０秒１迫る１分６秒３のレースレコードで、同じ堀宣行調教師（５８）＝美浦＝が管理した１０、１１年の覇者キンシャサノキセキに続く史上２頭目の連覇を飾った。

１分６秒３の高速バトルで、自身の進化を証明した。サトノレーヴは中団で脚をためると、楽な手応えのまま直線へ。他馬がいっぱいになるなか、ルメールは残り２００メートルで左ステッキを軽く一発。瞬時にトップギアに入ると、後続を置き去りにして２馬身差で連覇を決めた。１６年のビッグアーサーを０秒４上回るレースレコードで、詰めかけたファンを魅了した。

昨年はナムラクレアで２着だった鞍上は、これがうれしい高松宮記念初勝利だ。「直線で自分でハミを取ったし、手前も替えた。そのあとは速さが出ていたね」とパートナーをたたえた。初コンビだったが、「難しい仕事ではなかった。どんな競馬をすればいいか分かっていた」。これまで何度も対戦してきたことを生かした好騎乗だった。

今年のＧ１・２戦をともに勝利し、大阪杯と朝日杯ＦＳの２つを勝てば、ＪＲＡ・Ｇ１コンプリートだ。「パーフェクトですね。大阪杯も勝ちたいです」と意欲を見せた。スプリント王の今後については「今年もＧ１でいい結果が出すことができます」と太鼓判を押した。

堀厩舎で活躍したキンシャサノキセキ以来、史上２頭目の連覇。堀調教師は「スピード決着で結果を出せたのは、自信につながると思います」と安どの表情を浮かべた。昨年のこのレース以降は、勝ち星から遠ざかっていたが、海外での経験がさらなる強さを引き出した。「（昨年）種牡馬入りという話も出て、１年現役を延ばした経緯があるので、ほっとしました」と吐露した。

レース中に左後肢の落鉄があり、招待を受諾しているチェアマンズスプリントプライズ（４月２６日、香港・シャティン）への出走は、状態を見極めてからの判断になるが、輝きを放つ７歳馬は、まだまだ若い馬に主役を譲るつもりはない。（山下 優）

◆サトノレーヴ 父ロードカナロア、母チリエージェ（父サクラバクシンオー）。美浦・堀宣行厩舎所属の牡７歳。北海道日高町・白井牧場の生産。通算１７戦９勝（うち海外４戦０勝）。総獲得賞金は７億３４０３万３０００円（うち海外１億８９８３万７０００円）。主な勝ち鞍は２４年函館スプリントＳ、キーンランドＣ（ともにＧ３）、２５年高松宮記念・Ｇ１。馬主は里見治氏。