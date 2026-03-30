歌手小林幸子（72）が、4月3日スタートの2026年度のNHK Eテレ「みんなの手話」（金曜午後2時35分、再放送翌金曜午前11時30分）で番組キャラクターの龍「サチドラ」の声優を務め、出演もすることが29日、分かった。このほど、初回収録が行われ、日刊スポーツの取材に応じた。

同番組は1990年（平2）に放送開始。4月から37年目に入る。小林が声を演じるサチドラは、手話とハッピーな事が好きなドラゴン。21〜23年度は女優黒柳徹子（92）がシュドラの声を務め、24、25年度は声優大野エリ（55）がドラミルの声を担当した。小林は00年（平12）の映画「クレヨンしんちゃん」の主題歌「さよならありがとう」を歌う時に、歌詞を表現するのに手話を使うなど関心が深い。

収録では、ナビゲーターゆめぽて役の川端結愛と講師の森田晃を相手に、空中に浮かんだサチドラが大活躍。「ハッピー！」と叫ぶ場面では、ディレクターから「こぶしを入れましょう」と提案されて「ハッピ〜〜〜」と絶妙な対応を見せて大きな拍手を受けた。

小林は「障がいのある方の側に立ちすぎても、明るくやっても難しい。優しさや楽しさを届けられるよう、一生懸命頑張ります。手話には方言もあれば、関西弁もあるんですよ。チャットやメールの時代になって、電話対応が必要なくなって、ろう者の活躍できる分野がどんどん広がっている。若い子たちの未来が広がっていくのはうれしいですね」。

初代のキャラクターの声を黒柳が務めたことに「黒柳さんもやられたということで光栄に思います。90歳をすぎても、人の前に立つとピシッとなる。作詞家の湯川れい子先生（90）も同じ。私も小林幸子なりのキャラクターを作って行こうと思っています」と話した。

諫山法子チーフプロデューサーは「若い世代にも“ラスボス”として知られ、幅広い世代から人気を集める小林さんにお願いしました。唯一無二のキャラクターを作っていただいて、明るく楽しく手話を学んでいただきたいと思っています」と話している。【小谷野俊哉】

◆小林幸子（こばやし・さちこ）1953年（昭28）12月5日、新潟市生まれ。64年に10歳で「ウソツキ鴎」でデビュー。79年に「おもいで酒」が200万枚の大ヒットとなり、レコード大賞最優秀歌唱賞。NHK紅白歌合戦は34回出場。06年（平18）に紺綬褒章。血液型A。