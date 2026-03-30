ロック歌手矢沢永吉（76）が、テレビ朝日系「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（4月8日スタート、水曜午後9時）に、書き下ろし主題歌「BORDER」を提供することが29日、分かった。

土屋太鳳、佐藤勝利がダブル主演する同ドラマは、捜査本部機能を備えた大型トラックが爆走する物語。矢沢は「番組のイメージを聞いた時、僕の中でこれはマイナーコードの世界観というか… そこを意識して書きました。どうぞ皆さん聴いてみてください」と、コメントを寄せている。

矢沢が書き下ろし、作詞は森雪之丞さんが手がけたロックンロールナンバーは、初回放送で初披露されるという。

国内最年長でのドーム公演など、精力的に音楽活動を続ける矢沢のツアーを支えているのがツアートラック。同ドラマに登場する大型トラックとも親和性がある、としている。

服部宣之ゼネラルプロデューサーは「日本で、いや世界で、矢沢さん以上に爆走するトラックが似合うアーティストを、私は知りません。皆さまより、一足先に聴かせていただきましたが、まさに大人のロックンロールナンバー」と話している。

「ボーダレス」は、フジテレビ系「踊る大捜査線」「教場」シリーズなどを手がけた君塚良一さんが脚本を手がける完全オリジナルで、北大路欣也、井ノ原快彦も出演する。