今季からメジャーに移籍したブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）と、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２９日（日本時間３０日）、そろってホームランを放った。

まずは、本拠地・アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場した岡本。開幕からの２戦は本塁打こそ出ていなかったが、８打数３安打の打率３割７分５厘でチームの２連勝発進に貢献していた。３点リードした４回先頭の２打席目に、１ボールから先発右腕・モラレスの９６・４マイル（約１５５・１キロ）直球を振り抜くと、逆方向の右翼席にメジャー１号となるソロを運んだ。打球速度は１１０・４マイル（約１７７・７キロ）、飛距離４２０フィート（約１２８メートル）、打球角度２５度。メジャー１３打席目にして出た１号ソロとなった。

負けていないのはホワイトソックスの村上。６番、４番と上がった打順は、２試合連発でこの日は「２番・一塁」。敵地・ブルワーズ戦にスタメン出場すると、２点をリードした２回２死の２打席目に、先発右腕・スプロートの内角低め９３・２マイル（約１５０・０キロ）を右翼席最前列に運んだ。これで開幕から３試合連続弾。デビューから３試合連続で本塁打を放つのは日本人打者、ホワイトソックス史上初だっただけでなく、メジャーの歴史の中でもストーリー（１６年、ロッキーズ）、ルイス８１９年、マリナーズ）、デローター（２６年、ガーディアンズ）に次ぎ、４人目の快挙となった。

ＮＰＢでも本塁打王を争ってきた岡本と村上。ＮＰＢで岡本は２４８本塁打、村上は２４６本塁打を放って、３度ずつ本塁打王に輝いて海を渡った。これまでメジャー１年目に放った本塁打の日本人最多は１８年大谷翔平（当時エンゼルス）の２２本。ここまで１６２試合のレギュラーシーズンで換算すると、村上は１６２本ペース、岡本は５４本ペースと期待が持てるスタートダッシュを切った。かつては日本人のパワーはメジャーで通用しないと言われてきたが、大谷が２３、２４年と２度の本塁打王に輝き、昨季は５５本塁打で時代は変わった。今季は岡本と村上の「大谷超え」に注目だ。

◆日本人メジャーリーガーの１年目の本塁打数上位

〈１〉２２本 大谷翔平（２０１８年、エンゼルス）

〈２〉１８本 城島健司（２００６年、マリナーズ）

〈３〉１６本 松井秀喜（２００３年、ヤンキース）

〈４〉１５本 井口資仁（２００５年、ホワイトソックス）

吉田正尚（２０２３年、レッドソックス）

〈６〉１４本 鈴木誠也（２０２２年、カブス）