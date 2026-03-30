◇サッカー国際親善試合 日本1ー0スコットランド（2026年3月28日 グラスゴー）

達者なのは口だけではない。限られた時間で、日本代表初招集のFW塩貝が躍動した。初めて代表のピッチに入って6分後の後半39分、左サイドを駆け上がったDF鈴木淳のグラウンダーのクロスに反応。相手DFの前に入り、後方に絶妙のパスを落として伊東の決勝弾をアシストした。「マークの外し方は完璧。（伊東の）動きは完全に見えていた。ボールが後ろに来たので反転シュートの選択肢もあったが、アシストがついたので悪くない」と自画自賛した。

追加タイムを含めて約15分の出場で存在感を示した。後半44分にはMF堂安からの浮き球のくさびを相手を背負いながらキープ。終了間際に速攻から放った右足シュートはDFにブロックされたが、持ち味の速さと馬力で脅威となった。1月まで在籍したオランダ1部NECナイメヘンでは途中出場から7得点。「初招集だし妥当な時間配分。その中でも結果を残せるのが僕。どんな状況でも結果を残すのはいつものこと。代表でも変わらずできた」と言い放った。

24年夏に慶大を休学してNECに移籍し、今冬に欧州5大リーグのドイツ1部ウォルフスブルクにステップアップ。約1年半で急成長を遂げ、W杯メンバー入りも現実味を帯びてきた。ジョーカーの役割を完遂したが「長いプレータイムをくれたらもっと結果を残せる。イングランドは今日よりはるかにクオリティーある選手がいっぱいいる。そこで結果を残せれば」と目指すは先発奪取。26日に21歳の誕生日を迎えたばかりの野心家は「長い間、日本代表でプレーしたい。その始まり」と宣言した。

◇塩貝 健人（しおがい・けんと）2005年（平17）3月26日生まれ、東京都出身の21歳。横浜FCジュニアユース―国学院久我山高―慶大。1年時の24年1月に横浜Mへの加入が内定し、同4月に特別指定選手でJ1デビュー。同8月にオランダ1部NECナイメヘン入り。今年1月にドイツ1部ウォルフスブルクに完全移籍。1メートル80、77キロ。利き足は右。