■MLB アストロズーエンゼルス（日本時間30日、ダイキンパーク）

アストロズの今井達也（27）が本拠地でのエンゼルス戦にメジャー初登板、2回2/3、76球を投げて、被安打3、奪三振4、四死球4、失点4（自責点4）。味方に2回、4点を先制してもらったが、3回に4失点とゲームを作れず、76球中、ストライクが36球と制球に苦しむ登板となった。

今井はキャンプ中に4度実戦登板して、無失点と好投。開幕4戦目での先発を勝ち取った。2度目となる本拠地での登板となった今井、1回、1番・Z.ネト（25）にはカウント3ー1からストレートが外れて四球。先頭打者の出塁を許したが、2番・M.トラウト（34）はカウント0ー2と追い込むと、3球目は外角高めにストレートを投げ込み見逃し三振に打ち取った。

3番・N.シャニュエル（24）には四球で1死一、二塁とピンチを招いたが、4番・J.ソレーア（34）には全5球スライダーで見逃し三振、5番・Y.モンカダ（30）にはフルカウントからファウル、24球目にして初めてバットに当てられた。そして、スライダーを打たせてセカンドゴロ。コントロールは荒れたが、1回を無失点に抑えた。

メジャー初マウンドを経験した今井は2回、先頭のJ.アデル（26）をフルカウントからサードゴロ、7番・J.ロウ（28）はスライダーで空振り三振、8番・T.ダーノウ（37）はストレートで空振り三振と2者連続三振となった。

その裏、味方打線がルーキーを援護、満塁からバッテリーを組むC.バスケス（35）がタイムリーを放つなど大量4得点を挙げた。

3回、1死から1番・ネトに四球、2番・トラウトにヒット、3番・シャニュエルに四球と1死満塁のピンチを招くと、4番・ソレーアにはレフト線へ走者一掃の3点タイムリーツーベース、さらに内野ゴロで走者を進められると、6番・アデルにレフトへタイムリーを浴びて4対4の同点。味方の援護を生かしきれずに今井は降板となった。

今井は2回2/3、76球を投げて、被安打3、奪三振4、四死球4、失点4（自責点4）、ストライクも76球中、36球と定まらず、打者15人で3ボールまで行ったのが9人とメジャー初登板は厳しい内容となってしまった。

