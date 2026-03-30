◇サッカー国際親善試合 日本1ー0スコットランド（2026年3月28日 グラスゴー）

【ズバッと採点CHECK 木本新也】新布陣3―1―4―2に可能性を感じた。相手を背負える上田と、推進力ある塩貝の2トップは相性が良く、連係を磨けばさらに脅威が増すはず。右の堂安、伊東、左の三笘、中村のコンビはどちらもシャドー、ウイングバックをこなせるため臨機応変にポジションを入れ替えて流動的に攻撃できる。1ボランチ鎌田の配球力、くさびを刺すセンスも光った。GK、DF陣を除く7人は全員1・5列目より前でプレー可能。ケガで南野、久保が不在の中、攻撃陣の層の厚さを示した。

守備に追われて自陣深くに戻った塩貝が「守備の部分で“ここは俺が行くの？”というのはあった」と振り返るなど整備すべき点は多いが、W杯までに得点を奪いに行くオプションとしてめどが立つ可能性は高い。ポイントは数的同数で守る局面が増える3枚のDFが踏ん張れるか。布陣変更から6分後に決勝弾が生まれ、両翼を押し上げて超攻撃的に戦う時間が短かっただけに、欲を言えばもう少し0―0の展開を見たかった。