◆米大リーグ アストロズ―エンゼルス（２９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

西武からポスティングシステムでアストロズ入りした今井達也投手（２７）が、本拠のエンゼルス戦に先発してメジャーデビュー。３回に３安打２四球で４点を失って２回２／３でマウンドを降りた。

先頭のネトには３―１から四球を与えたが、トラウトを直球で攻め３球見逃しで三振。２ストライク後の１球はトラウトがＡＢＳでチャレンジしたものの、外角高めに入っての３球三振だった。シャヌエルに四球を与え１死一、二塁もソレアをスライダーで再び見逃し三振。モンカダは二ゴロに仕留めた。

２回は三ゴロに２者連続空振り三振で、２回を終えて４奪三振。直球、スプリット、スライダーを有効に使い最速は２回ダーノーへの２球目の９７・６マイル（約１５７キロ）とボールも走っていた。打線も今井を援護。２回に３安打３四球に相手の失策もあって４点を先制した。

３回１死後ネトに四球与え、トラウトに直球を中前安打、シャヌエルに四球で１死満塁。ソレアに３球続けたスライダー狙い撃たれて左翼線に満塁一掃の二塁打、２死後をアデルにもスライダーを左翼線二塁打されて降板となった。オープン戦は６イニングで与えた四球は１個だけだったが、この日は４四球。７４球投げてストライクが３６球とストライク率が４８・６％とコントロールに苦しんだのが大きく響いた。

３年最大６３００万ドル（契約時レートで約９８億円）の大型契約を結んだ今井は、オープン戦無失点投球で順調に調整を終えていた。初登板を前にした２８日には「気負うことなく、いつも通りに投げられれば」と話し、日本から両親が駆けつけるだけに「ボクが楽しそうに投げていないと家族やファンの方も楽しくない」とも話していた。